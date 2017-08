Ser du disse plantene? Da bør du melde fra.

De er nesten helt lik sine slektninger kystbjørnekjeks, hundekjeks og sløkje, men mye mer giftige.

Plantene det er snakk om, heter tromsøpalme og kjempebjørnekjeks.

Tromsøpalme er mer utbredt i nord, mens kjempebjørnekjeks er vanligst i sør, spesielt på Østlandet.

Begge to er i spredning til andre deler av landet, og i Bergen er det registrert seks observasjoner av plantene i år.

– Både kjempebjørnekjeks og tromsøpalme inneholder giftig plantesaft. Hvis du utsetter huden for sollys etter å ha vært i kontakt med saften, kan du få kraftige hudutslett med sterk svie, sier seniorrådgiver Jartrud Skjerdal ved Folkehelseinstituttet.

Store væskefylte blemmer

I verste fall kan du får store væskefylte blemmer, som etterlater arr eller pigmentendringer. Det er usikkert i hvilken grad tromsøpalme er et problem i Hordaland, men kjempebjørnekjeksen er observert flere steder.

– Reaksjonen bruker ett til tre døgn på å utvikle seg, så det er svært viktig at du vasker huden godt etter kontakt – selv om du ikke merker noe ubehag med en gang. Du må også unngå direkte sollys på huden i to døgn, enten ved å dekke til eller bruke solkrem med høy faktor, sier Skjerdal.

Hun forklarer at giftinformasjonen ved FHI stadig får spørsmål om tromsøpalme og kjempebjørnekjeks.

– I en del tilfeller anbefaler vi legekontakt, sier Skjerdal.

Giftplanter ved bybanestopp

I Bergen har kommunen måttet fjerne kjempebjørnekjeks fra bybanestoppet ved Florida. Det er i området rundt Storelungeren at man har observert de fleste giftplantene i byen.

– Hvis du blir oppmerksom på disse plantene på offentlige steder, må du gi beskjed, sier Andres Søyland i Bymiljøetaten.

En kan også registrere funn på artskart.

– Vi kommer til å undersøke de observasjonene som er gjort. Vi har hatt en del tilfeller av kjempebjørnekjeks, men tromsøpalme har ikke vært noe stort problem i Bergen. Begge kan imidlertid spre seg svært raskt, så det er viktig at folk følger med, sier Søyland.

Fakta: Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks To fremmede, svartelistede arter i skjermplantefamilien.

De ble innført til Norge som prydplanter. Tromsøpalme ble innført rundt 1830, mens tidspunkt for kjempebjørnekjeks er usikkert.

De er en trussel mot det stedegne biologiske mangfoldet fordi de vokser i store bestander og skaper skygge med sine store blad, slik at andre plantearter blir utkonkurrert.

Kommer du i kontakt med den giftige plantesaften kan du få utslett og i verste fall store væskefylte blemmer (tredjegrads forbrenning). Særlig om huden blir utsatt for sollys etter kontakt med plantesaften.

Plantene produserer store mengder med frø som spres med vind, vann og jord. Også løsrevne røtter og rotbiter kan gi opphav til nye planter. For mer om plantene og bekjempelse av disse, se her.

Nashmia Z. Sandbugt

– Plutselig var de overalt

En kommune som er godt kjent med hvor raskt kjempebjørnekjeks kan spre seg er Austevoll i Hordaland.

– I år har det eksplodert. Plutselig var de overalt langs veikantene, sier Nashmia Z. Sandbugt som bor i Bekkjarvik i Austevoll.

Hun forteller at datteren Iris på seks år er veldig glad i å plukke blomster.

– Hun er blitt flink til å smyge seg mellom kjempebjørnekjeksen, siden hun vet de er giftige, men det er verre for dem som ikke har fått noe informasjon om hvor farlige de kan være, sier Sandbugt.

Selv kom hun tilfeldigvis over en artikkel om plantene for et par år siden. Det er usikkert i hvor stor grad tromsøpalme er et problem, men kjempebjørnekjeks er blitt observert flere steder.

– Vi trenger mer informasjon, og aller helst burde noen ta en ordentlig runde med kantklipperen langs veiene i Austevoll, sier Sandbugt.

Sabrina Z. Harkestad

Venter på veivesenet

Det er kommunalsjef Ruth Larsen i Austevoll helt enig i.

– Vi ønsker naturligvis at disse plantene skal tas, både fordi noen er giftige, at kommunen skal se representativ ut og ikke minst at bilførere skal ha god nok sikt, sier hun.

Kommunalsjefen innrømmer at hun ikke er helt oppdatert på problemstillingen, men at dette var en god påminnelse.

– Etter å ha sjekket litt fikk jeg beskjed om at vi startet kantklippingen av de kommunale veiene mandag denne uken. Nå håper vi at veivesenet kommer i gang med hovedveiene snart, sier hun.

Sjekket i 2014

Håkon Toverud i Statens vegvesen sier at den årlige kantklippingen sannsynligvis vil finne sted i månedsskiftet august/september. Han vil svært gjerne at befolkningen i Austevoll sender dem e-post med bilder og beskrivelser av plantefunn.

– Da vi hadde botanikere på stedet i 2014 fant vi verken kjempebjørnekjeks eller tromsøpalme. Om det er dukket opp flere nå vil vi gjerne vite om det. Tromsøpalme trives ikke så langt sør, og det er lett å forveksle denne med kjempebjørnekjeks. Jeg vil altså tro at nye funn kan være kjempebjørnekjeks, sier han.

Toverud påpeker at en del av plantene er den ufarlige kystbjørnekjeksen som vokser naturlig i Austevoll.

– Når det kommer til dårlig sikt i kryss, er dette noe vi vil forhindre så raskt som mulig, legger han til.