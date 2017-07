Politiet sier til NRK at to voksne personer meldte om at en tredje person, en 16 år gammel gutt, var savnet fra boligen som er en institusjon.

16-åringen ble pågrepet av politiet, som opplyser at han tas hånd om av barnevernet.

Politiet fikk melding om brannen i Åslandsveien klokken 2.03 natt til tirsdag. Allerede 2.30 meldte brannvesenet om at brannen var slukket.