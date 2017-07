Bataljon med nesten 228 år lang historie

En ny versjon av Telemark bataljon så dagens lys på Heistadmoen ved Kongsberg, i 1993. En blanding av vernepliktige og frivillige, tilsammen rundt 1000 mann.

Fakta: Telemark bataljon i dag Omkring 470 profesjonelle fulltidssoldater. Klar til å settes inn på kort varsel både nasjonalt og internasjonalt. Har deltatt i internasjonale operasjoner over hele verden. Er en del av Brigade Nord, der den delvis profesjonaliserte Panserbataljonen og den vernepliktsbaserte 2. bataljon er de andre kampavdelingene. Er Hærens bidrag til NATO sin Very high readiness-styrke, en styrke som skal kunne rykket ut på kort varsel. Telemark bataljon vil også være en del av NATO Response Force (NRF) fra 2018–2020 Akkurat nå er Telemark bataljon del av NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum. Over 200 norske soldater skal være stasjonert i Litauen i seks måneder som ledd i et avskrekking- og beroligelsestiltak i Baltikum og Polen.

Styrken ble sendt på oppdrag både i Bosnia og i Kosovo, og gjorde det bra. Men det tok tre måneder å forberede utrykning.

Fra tre måneders utrykningstid til seks timer

I 2002 ble bataljonen flyttet til Rena i Hedmark, der leir og treningsanlegg ble rustet opp for mellom syv og åtte milliarder kroner. Fra nå av skulle den utelukkende bestå av profesjonelle soldater.

Den 1. juli 2003 ble avdelingen erklært «operativ». Samtidig ble de første soldatene sendt for å bistå en britisk avdeling i Irak.

Så kom Afghanistan.

Den 23. mai 2004 mistet nye Telemark bataljon sin første soldat. 29 år gamle Tommy Rødningsby ble drept i Kabul. Kjøretøyet han satt i ble beskutt med raketter.

Fakta: De som ble store navn Mange av dem som i dag er, eller har vært, ledere i Forsvaret, har hatt lederroller i Telemark bataljon: Robert Mood, generalløytnanten som ble sjef for Hæren og FN-utsending til Midtøsten. Rune Jacobsen, i dag sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Odin Johannessen, i dag sjef for Hæren. Ingrid Margrete Gjerde, senere sjef for Garden og Krigsskolen, kanskje den sterkeste kandidaten om en norsk regjering skulle velge en kvinnelig forsvarssjef. Rune Wenneberg, en landets høyest respekterte offiserer.

Den 8. februar 2006 ble Norges base i Meymaneh i Nord-Afghanistan angrepet av en mobb. Fire afghanske angripere ble drept av afghansk politi, mange ble såret. En egen styrke fra Telemark bataljon rykket ut fra Rena for å unnsette medsoldater, nå på seks timers varsel.

I august 2010 var kontingent fra Telemark bataljon på vei til Afghanistan.

Hærsjef Per Sverre Opedal hadde varslet at media kom til å dukke opp, men det var fritt frem å uttale seg. Ingen skulle bli «halsghugd».

Måneden etter slo uttalelser fra batajonen ned som en bombe i Norge.

– Å krige er bedre enn sex, sa en soldat til det nye mannebladet Alfa.

– Hensikten er å drepe, uttalte en offiser.

På sin egen facebook-side var kompanisjef Rune Wenneberg avbildet i full stridsuniform, solbriller og vikinghjelm. Kampropet «Til Valhall», som bataljonen brukte før de skulle i strid i 2008, gjallet i VG.

Kom velberget tilbake fra Valhall

I dag sier bataljonssjef Terje Bruuøygard at den interne sjargongen fortsatt er hard. Men at den også er er myk. Han påpeker kontrasten i det å være i kamp med Taliban, i Afghanistan, og hjemme bli møtt med at du representerte en ukultur.

– Men Alfa-saken minner oss på å være verdistyrt, og den fikk folk til å forstå hva landets soldater var ute på. Alt i alt kom vi styrket ut av saken, sier Bruøygard.