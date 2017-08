Ber Solvik-Olsen rydde opp i Follobane-saken – nå!

Onsdag fortalte Aftenposten at det til tross for milliardutbyggingene med Follobanen og InterCity-utbygging til Fredrikstad ikke ligger an til én ekstra togavgang sør for Ski.

Det er ikke planlagt før i 2027, sier Bane Nor og Jernbanedirektoratet.

Dette skaper nå forundring og sinne.

Ørn Borgen

Arbeiderpartiet: – Flere tog er jo hele poenget

– Dette holder ikke. Vi bygger jernbane for å kjøre tog – flere tog. Dette må det ordnes opp i, sier Sverre Myrli, Akershus-representant og transportpolitiker for Ap på Stortinget.

– Selvsagt må det medføre flere avganger sør for Ski med Follobanen. Flere tog er jo hele poenget, sier han.

– Nå som vi har et jernbanedirektorat til langsiktig planlegging og et Bane Nor som står friere til å prioritere de mest hensiktsmessige utbyggingene først, bør vi få til forbedringer sør for Ski før 2027, sier Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen på Stortinget for Høyre.

Tar saken opp på Stortinget straks det åpner

Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

– Dette er oppsiktsvekkende. Det er på Østfoldbanen at trengselen i dag er størst. Dette vil si at stortingsflertallets velgere er blitt lurt, om vi ser på det som loves i Nasjonal transportplan, sier Rasmus Hansson, leder for Mijøpartiet de Grønne.

Han lover å ta saken opp på Stortinget så fort det gjenåpner over sommeren.

– I første omgang må et busstilbud på plass i tillegg til togene, som sikrer 20-minutters avganger i rushtiden som et minimum, sier Hansson.

Hans støtter kravet fra Venstres Solveig Schytz om å la regiontoget fra Halden stoppe på Ås.

Ås stasjon like stor som Fredrikstad og Sarpsborg tilsammen

Line Westgaard

Fylkespolitiker i Akershus for Venstre, Solveig Schytz, mener at spesielt Ås rammes hardt, fordi kommunen er utpekt som regional by i Akershus, og fordi Universitetet vokser raskt.

Tall Aftenposten har fått oversendt fra NSB viser at Ås i dag er like stor som Fredrikstad og Sarpsborg tilsammen, målt etter antall personer som daglig reiser fra stasjonene. Slik ser listen ut for større stasjoner på Østfoldbanen fra Ski og sørover mot Halden:

Ski: 5700

Moss: 2300

Ås: 2000

Vestby: 1500

Fredrikstad: 1400

Sonsveien: 800

Sarpsborg: 500

Halden: 500

Råde: 500

Fakta: Så mange tog går i dag i og utenfor rushtid Utenom rushtid går det i dag fire tog fra Ski hver time, to fra Moss og ett fra de andre stasjonene. I rushtiden går det i dag opptil syv tog fra Ski, tre-fire fra Moss og to fra de andre stasjonene.

Fikk høre at utbygging på Ski ikke gir plass til mer fra sør

Hans O. Torgersen (dronefoto)

I dag preges Ski sentrum av et gigantisk anleggsområde. Med forberedelser for Follobanen, bygging av nytt kollektivknutepunkt og utvidelse til seks jernbanespor.

Liv Gustavsen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens partikollega og fylkesleder i Akershus, sier hun har presset på for å få flere avganger sørfra, spesielt fra Ås.

– Men i et møte med Bane Nor fikk vi beskjed om at utbyggingen ikke gir plass til flere avganger fra sør, sier hun.

Dette avvises kategorisk av Jeanette Brask, prosjektleder hos Follobanen for Ski stasjon.

– Stasjonen vil ha større kapasitet enn Sandvika (har i dag opptil ti avganger i timen i rushtiden i retning Oslo). Stasjonen har ikke noen begrensninger i forhold til å øke trafikken, sier Brask.

Paal Audestad

Varslet halvtimesavganger i rapporter

– Stikk i strid med det Solvik Olsen sier er det rikelig kapasitet på jernbanesporet sør for Ski, som kan utnyttes – dersom det er vilje til det. Det går tog forbi Ås som ikke stopper, men som kan stoppe, og det finnes nok av fysiske muligheter for raskt å etablere vendeløsninger sør for Ski dersom det trengs, sier ordfører Ola Nordal (Ap) i Ås.

Kristoffer Hagen, studenttingsrepresentant ved NMBU, minner om at Bane Nors eget «Konseptdokument for InterCity-strekningene» fra desember 2016 varslet to stopp i timen både i Ås og Fredrikstad, i 2023/24.

Nordal har oppfattet det samme.

– Dersom dette ikke kommer, som uansett også er alt for sent, blir det svært ødeleggende for samfunnsplanlegging og utbygging i Ås. Det er også i strid med alle intensjoner og gode ord i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, sier han.

Jernbanedirektoratet til Ås fredag

– I frustrasjon over sendrektigheten fra banemyndigheter og Samferdselsdepartementet rundt togtilbudet til Ås tok universitetet, studenttinget, Norsk institutt for bioøkonomi og Nordal tok vi før sommeren initiativ til et møte med Jernbanedirektoratet. Dette møtet holdes i Ås fredag formiddag, sier Nordal.