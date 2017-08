Lommedalen-saken: Moren møtte ikke til sakkyndig vurdering

Politiet vet ikke hvor den 45-årige kvinnen er, melder Asker og Bærums Budstikke.

– Politiet har søkt etter henne, men vi har foreløpig ikke funnet ut hvor hun befinner seg, sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe til NTB.

Det var i juni at det ble varslet at det skulle gjøres en ny psykiatrisk vurdering av den tiltalte moren i Lommedalen-saken.

Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, måtte hentes av ambulanse dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett, med lokaler i Gjøvik, 24. april i år. Rettssaken ble på bakgrunn av en legeerklæring utsatt på ubestemt tid.

Vurdere om hun kan møte

I juni besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen. Synne Sørheim, overlege og spesialist i psykiatri, ble oppnevnt for å vurdere om kvinnen «er i stand til å møte i retten, og herunder når hun vil være i stand til å møte».

Ifølge Budstikka skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale. Det trenger hun heller ikke, ifølge forsvareren.

– Hun har ingen plikt til å snakke med noen som helst hvis hun ikke ønsker. Temaet er når hun er frisk nok til å møte i retten, ikke noen rettspsykiatrisk undersøkelse, sier advokat Aasmund Sandland til NTB.

Han vil ikke svare på om han vet hvor hun befinner seg.

Alexander Vestrum, NTB Scanpix

– Juridisk feil

Forsvareren tar juridisk feil, mener statsadvokat Dymbe, som sier det dreier seg om en sakkyndig vurdering, ikke utelukkende en rettspsykiatrisk vurdering. Man har imidlertid like stor plikt til å møte der som til en rettspsykiatrisk vurdering, ifølge Dymbe.

– Det står i loven at man kan avhentes dersom man ikke møter. Det foreligger en rettslig avgjørelse på at hun skal møte der, ikke noe som er frivillig. Man vil søke aktivt for å finne henne, avtale nytt tidspunkt og få henne framstilt, sier han.

Statsadvokaten opplyser at han via forsvareren har forsøkt å få opplyst hvor kvinnen befinner seg – og varsler at hun kommer til å bli tatt med om man finner henne.

Kvinnen nekter straffskyld for tiltalen om grov mishandling mot datteren Angelica Heggelund (13), som ble funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Varselklokkene burde ha ringt i redaksjonene for Lommedalen-saken.

Det mener Nina Hjerpset-Østlie, spaltist i Aftenposten.