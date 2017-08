Norske Skogs gjeldsfrist utsatt i én uke

Den opprinnelige fristen går ut ved midnatt natt til lørdag New York-tid, det vil si klokken 6 lørdag morgen i Norge.

– Vi er glade for at sentrale aksjeeiere er villige til å støtte selskapets aktivitet gjennom likviditetsmidler som lån, sier Lars P. S. Sperre i børsmeldingen.

Flere forslag

Ifølge E24 har selskapet fått flere forslag om finansiell restrukturering fra sine långivere, men det var fredag kveld ikke inngått noen endelige avtaler. Papirgiganten er imidlertid i ferd med å få et likviditetslån på 16 millioner euro fra en vesentlig del av sine långivere.

– Etter måneder med diskusjoner med obligasjonseierne, er det mulig å se for seg at vi neste uke vil være i stand til å lansere et revidert transaksjonsforslag som oppnår hovedmålsettingene for refinansieringsprosessen med støtte fra en vesentlig del av kreditorene slik at andre aktører kan vurdere den, opplyser konsernsjefen.

Ifølge E24 understreker han likviditetslånet sikrer at Norske Skogs operative drift ikke blir berørt at forhandlingene med kreditorene.

Bekymret statsminister

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte i begynnelsen av august til Dagens Næringsliv at hun er bekymret for situasjonen for gjeldstyngede Norske Skog og vil vurdere om det er mulig å gripe inn, men uten at hun ga noen konkrete løfter.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kom heller ikke med løfter.

–Det er ikke en politisk oppgave i dag. Nå må de private eierne i Norske Skog ta sitt ansvar og håndtere den oppgaven, sier han.

23. august legger Norske Skog fram resultatet for andre kvartal. Resultatframleggelsen skulle egentlig skje 3. juli, men ble utsatt.

2.500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 370 ansatte i Skogn og drøyt 500 i Halden. Selskapet har lenge har slitt i et fallende avispapirmarked.