Ruskevær i hele landet frem til helgen

– Det er varslet full storm i både Hordaland og Sogn og Fjordane, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NTB.

Torsdag slår et lavtrykk innover Vestlandet som kan få 40–55 millimeter regn i løpet av dagen

Gislefoss advarer dermed særlig om at det kan bli snø og vanskelige kjøreforhold i vestlige fjellstrøk. Fredag og lørdag fortsetter etterdønningene av stormen med kuling og regn.

– Men det er mer lovende mot slutten av uken, med mye fint vær søndag og også mandag, sier meteorologen.

Fallende temperatur

Trøndelag vil også få merke sin del av vestlandsstormen og får mye skyer og regn. Felles for hele landet er at det blir kaldere i løpet av uken.

Oslos nysnø rekker ikke å bli gammel, allerede torsdag forventer Gislefoss at den blir borte, men han øyner mulighetene for ny snø i slutten av neste uke. Det avhenger av et lavtrykk som han enn så lenge ikke tør spå hvor vil lande.

I indre og høyereliggende strøk er det kaldere, men man må nok til Mjøsa og innover for å være sikker på å få snø.

Oppholdsvær i nord

Nord-Norge er den landsdelen som tidligst får pent vær, allerede fra lørdag. Gislefoss er nøye med å si at det ikke blir perioder med sol, for landsdelen er på vei inn i mørketiden, og da mener han at det er rettere å kalle det «perioder med oppholdsvær».

– Og da vet de som bor der at da kommer minusgradene med en gang.

Men først skal Nord-Norge også gjennom noen dager med vind fra sørøst og kuling i utsatte strøk.