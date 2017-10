Eiendomsinvestorer tjente millioner på å selge til Oslo kommune

Fra desember 2015 til april 2016 gikk Neuberggata 24 i Oslo fra en eiendomsspekulant via to ubemidlede håndverkere, og videre til et selskap. 14. april endte bygården opp hos Oslo kommune til en pris på 128 millioner kroner, pluss omkostninger, ifølge avisen.

Å handle med kommunen ble sett på som en mulighet til en rask gevinst, skriver avisen som bekrefter at i løpet av noen få måneder hadde bygården blitt 24 millioner kroner dyrere.

Økokrim har innledet etterforskning av boligkjøpene til Oslo kommunes foretak Boligbygg. Etterforskningen følger i kjølvannet av undersøkelser fra Dagens Næringsliv som viser at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.

Tirsdag ble det kjent at en innleid konsulent som hadde ansvaret for boligkjøp for kommunen, er siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap.

Ledelsen i Boligbygg ønsker ikke å kommentere kjøpet av bygården.

– Undersøkelsene som nå gjøres, vil samlet gi oss best mulig informasjon om hva som egentlig har skjedd. Utover dette kan jeg ikke kommentere detaljer rundt kjøpet av Neuberggata 24 og henviser til granskningene og undersøkelsene som det arbeides med, sier styreleder stig Bech i Boligbygg til avisen.