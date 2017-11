Helseminister Bent Høie: – Det er ikke tvil om at Biogen opererer med en pris på Spinraza som er langt over akseptabelt nivå.

Biogens årsrapporter viser at selskapet har svært god lønnsomhet. – Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).