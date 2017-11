Politiet vil fengsle kvinne i Bergen: Siktet for drapsforsøk på mann på Filippinene for tre år siden

Politiet opplyser onsdag morgen til BT at de vil varetektsfengsle en kvinne i 30-årene. Rettsmøtet starter i Bergen tingrett i 12-tiden.

Påtaleansvarlig for saken, politiadvokat Trond Eide, er onsdag morgen ikke tilgjengelig for kommentar. Via politiets informasjonstjeneste får BT vite at siktelsen mot kvinnen gjelder et drapsforsøk i Manila, Filippinenes hovedstad, i 2014.

Eide vil ikke kommentere saken før fengslingsmøtet er ferdig.

Kvinnens forsvarer, advokat Monicka Ringstad, sier hun «ikke tenker å uttale seg om saken nå».

– Har kvinnen sagt noe om hva hun tenker om saken?

– Jeg vil ikke kommentere saken.

Bistandsadvokat for mannen er Oslo-advokat Øyvind Gladhaug Berre.

– Min klient ønsker ikke at jeg skal kommentere saken nå, sier han.