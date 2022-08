Den siktede etter dobbeltdrapet på Otta ivaretas av helsevesenet

Politiet ber om fire ukers varetektsfengsling for den drapssiktede på Otta.

De to drepte ble funnet i et boligkompleks like utenfor Otta sentrum.

2. aug. 2022 09:40 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kveld fikk politiet inn melding om knivstikking på Otta i Gudbrandsdalen. Rundt klokken 19.30 meldte Innlandet politidistrikt at to personer var drept. De to drepte ble funnet i et boligkompleks nær Otta sentrum.

Det var den antatte gjerningsmannen som selv meldte seg for politiet. I en pressemelding tirsdag opplyser politiet om at siktede ikke var den eneste som meldte ifra. Også et vitne ringte operasjonssentralen mandag.

Lege kom raskt til stedet mandag kveld og kunne konstatere at begge personene var døde. Det er besluttet at de avdøde skal obduseres, skriver politiet i pressemeldingen.

Gjerningsmannen ble pågrepet like i nærheten av gjerningsstedet. Pågripelsen skal ha vært udramatisk. Ifølge naboer skal gjerningsmannen ha hatt blod på klærne da han ble pågrepet. Det skriver NRK.

Politiet bekrefter at de pårørende er varslet.

Tidlig i etterforskningen

Tirsdag ba politiet om fire ukers varetektsfengsling for mannen som er siktet.

– Vi vil be om fire uker varetektsfengsel for siktede, hvor av to uker med brev- og besøksforbud og full isolasjon, sier politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt til NRK.

Det er planlagt fengslingsmøte tirsdag klokken 13.

Ennå er det ikke avklart om han vil samtykke til varetekt eller ikke.

Mandag kveld snakket Aftenposten med operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Kristian Bjaanes. Han sa at de hadde kontroll på åstedet og den antatte gjerningsmannen.

Han sa videre at de var helt i starten av etterforskningen.

Den antatte gjerningsmannen er siktet for dobbeltdrap, og har vært ivaretatt av helsevesenet siden pågripelsen.

– Mannen som er pågrepet har vært på legeundersøkelse, sa politiadvokat Lars Rune Ringvik, til Dagbladet tirsdag.

Til VG sa mannens forsvarer Anders Bjørnsen at klienten hans «ikke har historikk hos helsevesenet». Siktede har heller ingen straffehistorikk.

Natt til tirsdag ble det gjennomført taktisk og teknisk etterforskning av åstedet. Kripos bisto politiet i dette arbeidet.

Det er gjennomført flere vitneavhør i løpet av natten, opplyser politiet.

Ikke tatt stilling til skyldspørsmålet

Forsvarer Bjørnsen sier til NTB at han foreløpig ikke har fått diskutert skyldspørsmål med sin klient, men at han håper å få avklart om klienten hans vil samtykke til varetekt eller ikke i løpet av dagen.

– Allmenntilstanden da jeg møtte ham var ikke god, og det vil bli et tema om helsetilstanden bør bli vurdert av sakkyndige, sa forsvarer Anders Bjørnsen til NRK.

Helsevesenet er involvert i ivaretagelsen av den siktede.

Gjerningsmannen er foreløpig ikke avhørt og det ikke avklart når avhør av siktede kan finne sted. Det er berammet fengslingsmøte i Østre Innlandet tingrett kl. 13.00.

Aftenposten har snakket med politiadvokat Julie Dalsveen. Hun sier at det er for tidlig å gå inn på detaljer om de involverte og etterforskningen. Dalsveen vil heller ikke svare på om politiet har kontroll på et mulig drapsvåpen.

– Vi skal svare bedre og mer detaljert senere, sier politiadvokaten.

– Nå ønsker vi å avhøre den siktede så snart det lar seg gjøre.

Politiadvokat Julie Dalsveen sier det er for tidlig å gå inn på detaljer om etterforskningen og de involverte.

Kriseteam opprettes

Det er opprettet kriseteam i Sel kommune. I tillegg åpnet bykirken på Otta dørene mandag kveld, for dem som måtte ha behov for noen å snakke med.

Det vil også bli avholdt en egen gudstjeneste klokken 19 i kveld, opplyser ordfører i Sel, Pål Ellingsbø.

– Min oppfatning er at det er en slags følelse av avmakt og tomhet i dag over at slike ting kan skje i kommunen. Det skaper jo uro i et lite lokalsamfunn, så vi må jobbe med å gjenopprette den roen og tilliten i samfunnet som vi har. Nå må vi stå sammen og komme oss gjennom dette, sier han til NTB.