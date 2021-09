En kvinne er død etter knivstikking på Nav-kontor i Bergen. En mann er siktet for drap.

Væpnet politi har pågrepet en person etter at to personer er blitt knivstukket på et Nav-kontor i Bergen. Ofrene er to Nav-ansatte. En kvinne i 50-årene er nå død.

Rundt klokken 11.15 ble den pågrepne personen ført ut av Nav-bygget på Årstad. Personen var tildekket.

20. sep. 2021 11:19 Sist oppdatert nå nettopp

En Nav-ansatt kvinne i slutten av 50-årene døde etter knivangrep mandag formiddag.

En annen Nav-ansatt er lettere skadet. Kvinnen er i 30-årene.

Den mistenkte gjerningsmannen er en norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse, meldte politiet på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Mannen er siktet for drap og grov kroppsskade. Mannen har hatt opphold i Norge etter 2011, og har vært norsk statsborger siden 2019.

Mannen er ikke en kjenning av politiet.

Det ble satt i gang en væpnet politiaksjon etter at Vest politidistrikt klokken 10.02 fikk melding om knivstikking på Nav Årstad på Danmarksplass i Bergen. Første politibil var på stedet etter fire minutter.

Politiet fikk seks ulike nødtelefoner fra ansatte i det lokale Nav-kontoret.

To personer ble funnet knivstukket på stedet. Disse ble kjørt til Haukeland universitetssykehus. Den ene ble senere på dagen bekreftet omkommet.

Var på stedet etter fire minutter

– Dette er en tragisk og dramatisk situasjon som berører mange, sier politiinspektør Morten Ørn, leder for geografisk driftsenhet Bergen, Askøy og Øygarden.

Bevæpnet politi utenfor Nav-kontoret i Bergen mandag formiddag.

Hendelsen ble av politiet definert som en PLIVO-hendelse (Pågående livstruende vold).

– Vi fikk beskjed om at gjerningspersonen beveget seg rundt i bygget. Denne gjerningspersonen ble pågrepet etter seks minutter, uttaler Ørn.

Bergens Tidende skrev klokken 11.15 at den antatte gjerningsmannen ble ført ut av Nav-bygningen av politiet. Mandag ettermiddag ransaket politiet adressen den pågrepne er registrert på, ifølge Bergens Tidende.

Mandag formiddag var det stort oppbud av nødetater utenfor Nav-kontoret. Ifølge Bergensavisen har det vært minst 15 ambulanser, politibiler og brannbiler på stedet.

Ansatte samlet på hotell

Birgitte B. Lygre, senior kommunikasjonsrådgiver i Nav Vestland, sa i formiddag til BT det hadde vært «en episode» på Nav-kontoret.

– Vi vet ikke akkurat hva som har skjedd, men ledelsen er på plass ved kontoret og prøver å få oversikt over situasjonen og ikke minst få kontroll over de ansatte, sa Lygre.

De ansatte på Nav-kontoret ble mandag samlet på et hotell for å bli ivaretatt av et kriseteam, sier assisterende direktør ved Nav Vestland til avisen.

Gater i området ble sperret av.

Vet ikke om angrepet var rettet mot spesifikke personer

Innsatsleder Synnøve Malkenes opplyste at politiet gjorde flere søk i bygget etter hendelsen. Gjerningsmannen var mandag formiddag i samtaler med politiet.

– Vi vet ikke om dette var et angrep rettet mot spesifikke personer, eller om det var tilfeldig. Vi vet at det var andre ansatte til stede, og vi har kontroll på alle som var inne i bygget på tidspunktet dette skjedde. De er samlet og tas hånd om av helsepersonell på stedet, sier Malkenes.