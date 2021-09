En person død etter knivstikking på Nav-kontor i Bergen

Væpnet politi har pågrepet en person etter at to personer er blitt knivstukket på et Nav-kontor i Bergen. Ofrene er to Nav-ansatte. En kvinne i 50-årene er nå død.

Rundt klokken 11.15 ble den pågrepne personen ført ut av Nav-bygget på Årstad. Personen var tildekket.

20. sep. 2021 11:19 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet har fått bekreftet av Haukeland universitetssjukehus at den ene av de to skadede døde av skadene. Den avdøde er en kvinne i slutten av 50-årene, skriver politiet i en pressemelding.

Den andre som ble skadet, er en kvinne i midten av 30-årene. Politiet opplyser at hun er lettere skadd.

De pårørende er varslet.

Det ble satt i gang en væpnet politiaksjon etter at Vest politidistrikt klokken 10.02 fikk melding om knivstikking på Nav Årstad på Danmarksplass i Bergen.

Politiet opplyser i en pressemelding mandag formiddag at to personer er funnet knivstukket på stedet. Disse er kjørt til Haukeland universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet: Var på stedet etter fire minutter

– Dette er en tragisk og dramatisk situasjon som berører mange, sier politiinspektør Morten Ørn, leder for geografisk driftsenhet Bergen, Askøy og Øygarden.

Han fortalte på en pressekonferanse mandag formiddag at politiet fikk melding om knivstikking klokken 10.02, og at to personer var skadet. Første politibil var på stedet etter fire minutter.

Bevæpnet politi utenfor Nav-kontoret i Bergen mandag formiddag.

Hendelsen ble av politiet definert som en PLIVO-hendelse (Pågående livstruende vold).

– Vi fikk beskjed om at gjerningspersonene beveget seg rundt i bygget. Denne gjerningspersonen ble pågrepet etter seks minutter, uttaler Ørn.

Han kunne ikke svare spørsmål knyttet til etterforskningen eller status for de to som er sendt til Haukeland sykehus.

Bergens Tidende skriver klokken 11.15 at den antatte gjerningsmannen blir ført ut av Nav-bygningen av politiet. Ifølge VG er den pågrepne en mann i 30-årene. Mandag ettermiddag ransaket politiet adressen den pågrepne er registrert på, ifølge Bergens Tidende.

Mandag formiddag var det stort oppbud av nødetater utenfor Nav-kontoret. Ifølge Bergensavisen har det vært minst 15 ambulanser, politibiler og brannbiler på stedet.

Kommunen: To ansatte skadet i samtale med bruker

Birgitte B. Lygre, senior kommunikasjonsrådgiver i Nav Vestland, sa til BT før pressemeldingen fra politiet at det hadde vært «en episode» på Nav-kontoret.

– Vi vet ikke akkurat hva som har skjedd, men ledelsen er på plass ved kontoret og prøver å få oversikt over situasjonen og ikke minst få kontroll over de ansatte, sa Lygre.

– To ansatte er skadet i en avtalt samtale med en bruker. Det jobbes med å kontakte pårørende. Vi jobber også med å informere øvrige ansatte ved Nav Årstad, sier direktør Jostein Hestnes i Bergen kommunes etat for sosiale tjenester til Bergens Tidende.

De ansatte på Nav-kontoret skal mandag samles på et hotell for å bli ivaretatt av et kriseteam, sier assisterende direktør ved Nav Vestland til avisen.

Politiet: Skjedde i 2. eller 3. etasje

Til BT vil ikke innsatsleder Synnøve Malkenes si noe om det er Nav-ansatte som er knivstukket.

– To personer er kjørt til Haukeland sykehus, og vi har pågrepet én gjerningsmann. Vi har grovsøkt bygget og har ikke funnet flere skadede eller gjerningspersoner. Nå er vi i gang med finsøk, sier hun.

Malkenes forteller at angrepet skal ha skjedd i 2. eller 3. etasje i Nav-bygget.

– Vi kan ikke si noe om hvor skadet personene er. Vi venter på tilbakemelding fra Haukeland sykehus.

Vitner forteller til avisen at de så skadede bli fraktet ut av bygget på båre.

Gater i området ble sperret av.

Vet ikke om angrepet var rettet mot spesifikke personer

Til Bergensavisen sier Malkenes at politiet har gjort et grovsøk i bygget uten å finne flere skadede.

– Nå gjør vi et finsøk av bygget, som er sperret av. Ut ifra den informasjonen vi sitter med nå, er to personer knivstukket, og én gjerningsperson er pågrepet, sier Malkenes.

Gjerningsmannen er i samtaler med politiet.

– Vi vet ikke om dette var et angrep rettet mot spesifikke personer, eller om det var tilfeldig. Vi vet at det var andre ansatte til stede, og vi har kontroll på alle som var inne i bygget på tidspunktet dette skjedde. De er samlet og tas hånd om av helsepersonell på stedet, sier Malkenes.

Politiadvokat Arne Fjellstad ved Felles straffesaksinntak sa til Bergensavisen klokken 11 at det operative arbeidet ikke var avsluttet på stedet.

– Dette fremstår som en alvorlig hendelse. Vi har mange ressurser i gang, både med det operative, det kriminaltekniske og mht. etterforskning, sier Fjellstad til avisen.