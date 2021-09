Dette vet vi om den siktede

Mannen er dømt for flere kriminelle forhold og har ifølge en tidligere dom et «langt og spesielt strafferegister.».

Mannen i 50-årene er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen og siktet for drapet på Birgitte Tengs.

3. sep. 2021 16:49 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag denne uken pågrep politiet en mann i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen fem år senere.

Hvem er mannen som er siktet og mistenkt i to av de mest omtalte drapene i norsk kriminalhistorie?

Mannen bor alene på Haugalandet og nekter straffskyld for drapet på Tengs. Han stiller seg også uforstående til sin status som mistenkt for drapet på Jørgensen.

Langt og spesielt rulleblad

I flere dommer som Aftenposten har fått innsyn i, fremgår det at mannen tidligere er dømt for flere forhold.

På 1990-tallet ble han dømt for kroppskrenkelse, vold mot offentlig tjenestemann og utuktig adferd. Den første dommen fikk han omkring ett år etter at Tengs ble drept.

Mannen har ifølge en dom fra 2001 som blant annet omfatter ni grove tyverier i kvinners private hjem. Han ble dømt for å ha stjålet skjørt, BH-er og damesko.

Siktede har ifølge dommen et «langt og spesielt strafferegister.» Likevel har han ifølge en av dommene fått milde dommer fordi domstolene har hatt et håp om rehabilitering.

I 2005 ble mannen dømt til syv måneders fengsel for grovt innbrudd og tyveri fra flere kvinner. I dommen står det at mannen «aldri har klart å ha noen innsikt i hva slags belastninger han påfører de fornærmede», men at han på dette tidspunktet er i stand til å forstå det, og at han nå skal stoppe opp.

Ifølge dommen sa mannen i retten at han i perioder har vært ensom, og at han fikk seksuell tenning av å tilegne seg kvinners klær og gjenstander.

Siktede er, så vidt Aftenposten kjenner til, ikke blitt dømt for straffbare handlinger etter 2005.

«Moduskandidat»

Politiet omtaler mannen som en såkalt «moduskandidat», noe som blant annet skyldes at han allerede som 16-åring var involvert i saker som handlet om overfall av kvinner.

Ifølge VG har mannen forklart til politiet at han kjørte rundt i Stavanger «uten mål og mening» samme helg som Tina Jørgensen forsvant.

Under fredagens pressekonferanse sa politiet at mannen tidligere har vært avhørt som vitne i Birgitte Tengs-saken. Det er også kommet frem at mannen har vært kjent av politiet i saken siden i hvert fall 1996. To år senere kom navnet hans opp igjen.

– Mannen som nå er pågrepet og siktet sto øverst på en liste over aktuelle kandidater som vi la frem for Gulating lagmannsrett i 1998, sier advokat Sigurd Klomsæt til Aftenposten.

Han var da forsvarer for fetteren til Tengs, som ble dømt for drapet i tingretten og siden frikjent i lagmannsretten.

Psykolog meldte fra til politiet

Mannen er omtalt i Bjørn Olav Jahrs bok Hvem drepte Birgitte Tengs og i Erlend Frafjords bok Hvem drepte Tina Jørgensen. Den siktede kalles «Kjell Dalstrøm» i bøkene, et fiktivt navn.

Jahr sier til NRK at den kvinnelige psykologen til den siktede varslet politiet fire dager etter drapet på Tengs.

Fem år før drapet hadde han nemlig kommet hjem til psykologen i dameundertøy og et kort skjørt og sagt at han noe var i ferd med å «bygge seg opp inne i ham.» Psykologen ba ham om å gå, men den siktede skal ha strammet en snor rundt halsen på henne. Mannen har senere sagt til politiet at han ikke husker hendelsen.

Ifølge Haugesunds Avis var den siktede mannen også en kandidat som Grete Strømme, en sivilt ansatt i det lokale politiet politikvinne som startet en egen etterforskning av saken, mente burde undersøkes nærmere.

Kjent i saken siden 1998

Mannen har status som siktet i Birgitte Tengs-saken, mens han har status som mistenkt i Tina Jørgensen-saken. Mistanken er blant annet basert på at han befant seg i Stavanger-området dagen Jørgensen forsvant.

Ifølge straffeprosessloven går en person fra mistenkt til siktet idet det iverksettes tvangsmidler mot en. Dette kan for eksempel være ransaking, pågripelse eller beslag. Å være siktet innebærer en del rettigheter som mistenkte ikke har.

Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier til Aftenposten at den siktede har det vanskelig.

– Jeg kan si at han opplevde det som en sjokkartet opplevelse å bli dratt inn i disse to sakene, og han stiller seg uforstående til både siktelsen i Tengs-saken og mistanken i Jørgensen-saken.