Flere hundre tusen pasientavtaler er utsatt. Imens går sykehusene med 1,5 milliarder i overskudd.

Sykehusene i Oslo og Viken får et overskudd på 1,5 milliarder kroner i år. Samtidig er 325.000 pasientavtaler utsatt siden pandemien startet.

Ahus er blant sykehusene som har vært mest presset under pandemien. Sykehuset, som har ti intensivplasser, skal håndtere en befolkning på ca 570.000 mennesker.

Frykten for at sykehusene i Helse Sør-Øst skal bryte sammen, er det viktigste argumentet for at en rekke smittetiltak innføres.

3,1 millioner mennesker skal sikres helsehjelp ved sykehusene til Helse Sør-Øst. Helseforetaket eier 11 sykehus i Oslo, Viken, Agder og Vestfold og Telemark. Tre av fire koronapasienter og intensivpasienter har vært innlagt ved disse sykehusene i løpet av pandemien.