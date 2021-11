Ola Borten Moe med direktiv: – Det har en konsekvens å love bort penger man ikke har

Statsråden for forskning og høyere utdanning mener situasjonen er uholdbar for landets toppforskere. Nå tvinger han Forskningsrådet til å løse den. Og minner dem på hvem som deler ut penger i kongeriket Norge.

Ola Borten Moe er minister for forskning og høyere utdanning.

– Vi er fra departementets side helt enige i at situasjonen er uholdbar.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Aftenposten. Han sikter til situasjonen for toppforskere som ikke får startet opp prosjektene sine.

Viktig og unik forskning på langtidseffekter av korona er bare ett av mange forskningsprosjekter som står på vent i den såkalte «fellesløft»-utlysningen.

Nå kommer Ola Borten Moe med sin løsning på floken. Den innebærer ikke mer penger. I stedet kaster han silkehanskene og gir Forskningsrådet et direktiv. De må finne pengene innenfor allerede foreslått budsjett.

– Den korte beskjeden er at denne tildelingen kommer vi til å få på plass. Det betyr at man vil kunne gå videre med Fellesløftet slik som det er lyst ut, sier Moe til Aftenposten.

Dermed kan forskerne som venter på penger, etter alt å dømme puste lettet ut. Men fremtidige tildelinger til forskning ligger an til å kunne bli mindre.

Fakta Dette er saken om Fellesløft-forskningen Med jevne mellomrom har staten, ved Forskningsrådet, og forskningsinstitusjoner som universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter gått sammen om å finansiere større forskningsprosjekter. Disse satsingene har fått navnet Fellesløftet. I høst skulle annonseringen av det fjerde fellesløftet funnet sted. 1 milliard kroner skulle gå til store, tverrfaglige prosjekter. Forskningsrådet mente de hadde fått signaler på at den daværende regjeringen ville sørge for statens finansiering med 500 friske millioner fordelt over flere år. Men i forslaget til statsbudsjett kom det ingen slik satsing. Det har vært usikkert om forskerne, som har brukt mye tid på å skrive søknader og som har vært gjennom en grundig ekspertvurdering, får penger til forskningen sin. Flere store prosjekter kan gå i vasken. Den nye regjeringen ga ingen ekstra midler i sitt forslag. Vis mer

Må ta fra et allerede presset budsjett

Forskningsrådet varslet nemlig for to uker siden at de må vurdere å kutte i fremtidige tildelinger til forskning. Det må til for å klare å finansiere forskning de allerede har lovet penger til. De mangler inntil 2 milliarder kroner og har omtalt likviditetssituasjonen som krevende.

Men nye penger kommer altså ikke, slår statsråden fast.

– Jeg skal ha et møte med Forskningsrådet til uken. Der vil jeg blant annet be dem om å finne en løsning innenfor Kunnskapsdepartementets bevilgning til Forskningsrådet, slik at forskningsprosjektene får finansiering, sier Borten Moe.

– Innenfor den allerede foreslåtte bevilgningen?

– Ja.

– I praksis betyr det at Forskningsrådet må omprioritere fremtidige bevilgninger til forskning?

– Korrekt.

Statsråden bekrefter at den klare meldingen er å tolke som en instruks om at de ventende forskningsprosjektene skal finansieres.

– Forskningsrådet får altså ikke 500 friske millioner, slik de forventet å få, de neste fire årene?

– Nei, det har en konsekvens å love bort penger man ikke har. Det er som kjent Stortinget som er bevilgende myndighet i kongeriket. Det bør ikke være noen nyhet for Forskningsrådet heller, sier Ola Borten Moe.

Kraftige reaksjoner fra Forsker-Norge

Forskningsrådet ønsker ikke kommentere beskjeden fra Ola Borten Moe. De sier de skal møte ham til uken og diskutere hvordan de skal levere på bestillingen.

Da Aftenposten brakte nyheten om kutt i fremtidig forskning, reagerte forskere og ledere ved universiteter kraftig.

– Tror «dramatisk» passer best! Eller «baklengs inn i fuglekassen», skrev direktør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Lars Atle Holm, på Twitter denne uken.

– Blir fort kroken på døren for mange forskningsmiljøer, dette, skrev professor Thomas Arnesen ved Universitetet i Berge (UiB).

– What a f ... disgrace! This is just unacceptable, lød meldingen fra UiB-professor Lise Rakner, etter at det kanskje ikke ble penger til fellesløft-forskning likevel.

Fredag la SV frem følgende budsjettkrav: 584 millioner til forskning og høyere utdanning, hvorav 400 til Forskningsrådet.

Dermed kan det være håp i hengende snøre, for dem som vil ha mer til forskning. Mandag starter budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV.