Nye DNA-treff i Baneheia-sak. Jan Helge Andersen knyttes til begge de drepte jentene.

Nye DNA-undersøkelser knytter drapsdømte Jan Helge Andersen til den eldste av jentene som ble drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Han har tidligere nektet for å ha noe å gjøre med drapet på henne.

Under den første rettssaken etter drapene, i april 2001, ble det lagt ned blomster i området der de to jentene ble drept.

15. nov. 2021 21:12 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder TV 2 mandag kveld. Aftenposten får bekreftet opplysningene.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble 18. mai 2000 voldtatt og drept ved et badeområde i Baneheia i Kristiansand. De døde jentene ble funnet først tre dager senere.

Nesten fire måneder senere ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen pågrepet og siktet for drapene.

Andersen innrømmet det ene drapet, på den yngste av jentene, Stine. Han nektet for at han hadde noe med drapet på den eldste av jentene, Lena. Samtidig forklarte han at Kristiansen var hovedmannen bak begge drapene.

Løslatt 1. juni

Kristiansen har hele tiden påstått at han er uskyldig og nektet straffskyld. Likevel ble han dømt, blant annet på grunn av Andersens vitnemål.

Under ankesaken i Agder lagmannsrett i 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, og Andersen til 19 års fengsel. Andersen ble prøveløslatt i 2016 og lever nå i frihet under ny identitet.

Kristiansen satt fortsatt i fengsel da Gjenopptagelseskommisjonen i februar avgjorde at han skal få saken sin behandlet på nytt. Først 1. juni i år ble han løslatt.

Viggo Kristiansen ble løslatt fra fengsel 1. juni i år og kjørt hjem av sin far.

– Viktig, sier forsvarer

Oslo politidistrikt fikk ansvaret for ny etterforskning av drapssaken som en del av prosessen som kan føre frem til en ny rettssak mot Kristiansen. De nye DNA-funnene i saken ble gjort som en del av denne etterforskningen.

TV 2 melder at flere kilder opplyser om de nye DNA-funnene. Aftenposten har også fått bekreftet at det er gjort flere funn av DNA fra Andersen på den eldste av jentene.

– Dette er viktig for saken til Viggo Kristiansen, sier en av hans forsvarere, advokat Arvid Sjødin, til Aftenposten.

Han ønsker ikke å kommentere DNA-funnene ytterligere.

Mobilsporet

Det skal ikke være funnet DNA fra Kristiansen på noen av de to jentene.

Utskrifter fra Viggo Kristiansens mobiltelefon viste i 2000 at det ble sendt og mottatt tekstmeldinger i tidsrommet de to jentene ble drept. Meldingene gikk via en basestasjon som ikke dekker åstedet.

Som en del av den nye etterforskningen skal man nå undersøke mobilsporene ytterligere.

Det har statsadvokat Andreas Schei tidligere bekreftet overfor Fædrelandsvennen.