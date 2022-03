Aldri er det registrert flere koronadødsfall i Norge enn de siste ukene

FHI har to forklaringer på utviklingen.

– Selv om omikron ser ut til å være mindre dødelig enn tidligere virusvarianter, blir det likevel flere dødsfall når så mange smittes, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

53 minutter siden

Omikron er omtalt som en mildere virusvariant enn delta. Mange stusser derfor over at dødstallene i Norge har steget i det siste.

– Men dødeligheten i Norge har med noen få unntak holdt seg på et normalnivå under hele pandemien, sier fagdirektør, smittevern i FHI, Frode Forland. Han forklarer de høyere dødstallene den siste tiden på to måter: