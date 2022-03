Det er midt på natten. En buss med 36 flyktninger og to hunder er på vei mot Norge. Mens norske myndigheter vurderte hva de skulle gjøre, kom nesten 3000 ukrainere til landet. Nordmenn har hentet, organisert og tatt i mot flyktninger i tre uker. Da bussjåfør Erik Storeide så TV-bildene fra Ukraina, skjønte han det: Han måtte gjøre noe. Dugnaden myndighetene ikke vil ha

19. mars 2022 07:48 Sist oppdatert nå nettopp

GØTEBORG-OSLO (Aftenposten): De fleste ligger og sover mens den hvite turbussen ruller gjennom nattetåken på E6. Barn og kvinner har strakt seg ut i nedslåtte seter. Klokken er litt over to på natten litt nord for Göteborg.

Det har vært en lang reise fra den polske grensebyen Przemysl. Nå gjenstår bare den siste etappen. De er på flukt fra krigen. Og de har fått norsk hjelp. Fra en dugnad som norske myndigheter helst ikke vil ha noe av.

TV-bildene som skapte en dugnad

Erik Storeide holder i rattet med stø hånd. Bussjåføren fra Årnes kjenner at det er godt å kunne bidra.

Norske busselskaper og private har de siste ukene kjørt i skytteltrafikk mellom den polsk-ukrainske grensen for å bringe ukrainere til sikkerhet i Norge. Den omfattende flyktningkonvoien er blitt mulig gjennom et stort antall private pengeinnsamlinger og innsats fra hundrevis av frivillige. Mange ukrainere har også reist på egen hånd med fly til Norge.

– På krigens første dag så vi de grusomme bildene fra Ukraina. Vi var aldri i tvil. Vi måtte sette opp en buss for å hjelpe noen av dem som var rammet av krigens galskap. Det var rett og slett vår plikt, sier Erik Storeide.

Han eier og driver selskapet Busskameratene.

Sist lørdag morgen la han og nabo og sjåførkollega Rune Halnes ut på den nesten 4000 kilometer lange reisen tur-retur Przemysl. Oppdraget: Hente en gruppe ukrainere til Sverige og Norge.