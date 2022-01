Ber Riksrevisjonen om hjelp: Vil ha full granskning av Stortinget

Presidentskapet mener Stortinget står i en «tillitskrise». Nå ber de Riksrevisjonen om full granskning av seg selv.

Stortingspresident Masud Gharahkhani råder et samlet storting om å bestille full granskning av alle økonomiske goder de har.

6. jan. 2022 11:32 Sist oppdatert 6 minutter siden

Bråket om pendlerboliger er på ingen måte over.

Det var kjent at Riksrevisjonen skulle granske pendlerbolig-sakene. Men nylig bestemte et enstemmig presidentskap seg for å skru til nok et hakk:

De vil at Riksrevisjonen skal granske alle økonomiske ordninger for stortingspolitikere.

Innstillingen kommer etter en rekke avsløringer i pressen. Både Aftenposten og DN skrev i fjor kritiske saker om manglende kontroll av de økonomiske ordningene til stortingspolitikerne nyter godt av privat.

Det er Stortinget i plenum som formelt kan beordre Riksrevisjonen. Saken kom opp i Stortinget torsdag. Der ble det gitt grønt lys for en full granskning, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

– Det er er et svært viktig oppdrag. Tillit til våre folkevalgte er helt avgjørende for hele det demokratiske systemet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Aftenposten.

Han tok over som ny riksrevisor 1. januar etter Per-Kristian Foss.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tar sikte på å levere rapporten om stortingspolitikerne til høsten.

Fakta Her er presidentskapets innstilling «Stortinget ber Riksrevisjonen om å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger, herunder om nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter har søkt om eller fått tildelt ytelser i strid med stortingsgodtgjørelsesloven eller andre regler eller retningslinjer fastsatt av Stortinget eller Stortingets presidentskap, eller i strid med inngåtte avtaler. Undersøkelsene skal også omfatte Stortingets og Stortingets administrasjons håndtering av saker om tildeling av ytelser og forvaltningen av de økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene mer generelt. Riksrevisjonen skal under undersøkelsene sikre at de berørtes rettssikkerhet ivaretas, herunder retten til informasjon om egen sak, kontradiksjon og etterprøvbarhet». Vis mer

«Tillitskrise» for Stortinget

Det er sjelden Stortinget i plenum beordrer Riksrevisjonen om granskning.

Sist det skjedde var i 2019, da Stortinget ba om en granskning av Alexander Kielland-ulykken. Det ble også beordret granskning av byggeskandalen på Stortinget, opplyser Riksrevisjonen til Aftenposten.

– Det er uvanlig at en Riksrevisjon generelt får i oppdrag å gjennomgå forhold av en slik betydning for de folkevalgte representantene. Det er også uvanlig at Stortinget pålegger en slik gjennomgang. Riksrevisjonen går vanligvis ikke inn i enkeltsaker, men det vil vi gjøre nå, sier Schjøtt-Pedersen.

I innstillingen kommer det frem hvor alvorlig presidentskapet ser på saken:

«Presidentskapet vil anmode om at undersøkelsene igangsettes raskt, som følge av den tillitskrisen Stortinget som institusjon står i, og at det arbeides hurtig, men grundig».

Det er et samlet presidentskap som står bak innstillingen.

Dersom Stortinget i plenum gir grønt lys, vil Riksrevisjonen levere rapporten allerede til høsten.

Vil undersøke administrasjonen

Riksrevisjonen bør få frie tøyler til å gå så langt tilbake i tid som de ønsker. Også når de gransker enkeltsaker, mener presidentskapet.

Riksrevisjonen får spesielt i oppdrag å vurdere mulige straffereaksjoner og krav om tilbakebetaling.

Dette kommer i tillegg til at Riksrevisjonen allerede er bedt om å gjennomgå dagens regelverk.

Etter dagens regler er det nemlig uavklart om administrasjonen har hjemmel til å kreve tilbakebetaling fra politikere som har fått goder de ikke skulle hatt.

Et eget eksternt utvalg oppnevnt av Stortinget er nå spesifikt bedt om å vurdere om det bør innføres egne regler for krav om tilbakebetaling.

Men det er ikke bare stortingspolitikere som skal under lupen. Også Stortingets administrasjon skal ettergås.

Presidentskapet vil blant annet få klarhet i hvordan administrasjonen har håndtert saker der de har gitt ytelser, eksempelvis pendlerbolig.

Pendlerboligsakene startet i høst fra «gutterommet».

Aftenposten avslørte at Krf-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting derfra før han var 35 år, gift og hadde to barn. Slik fikk han gratis leilighet i Oslo på statens regning i over ti år.

I tillegg til Riksrevisjonens granskninger, er det en rekke andre som også skal kikke Stortinget i kortene de neste månedene:

Riksrevisor vil ha åpenhet om enkeltpolitikere

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ønsker mest mulig åpenhet om enkeltsaker, samtidig som de ivaretar hensynet til personvernet.

– Det er ingen tvil om at dette er en svært alvorlig sak. Tilliten til politikerne er svekket som følge av sakene som er avdekket, sier han til Aftenposten.

- Har kontrollen med Stortinget vært god nok?

- Det kan man helt sikkert stille spørsmål ved. Vi burde ikke ha lyttet til Stortinget i 2017, da vi ble stanset i å gjennomføre en etterlevelsesrevisjon, svarer Schjøtt-Pedersen.

- Hva synes du om Stortingets administrasjons håndtering av disse sakene?

- Det er blant de tingene vi skal gjennomgå. Jeg vil ikke trekke konklusjoner nå, svarer han.

- Er det sannsynlig at dere vil avdekke mulige straffereaksjoner her?

- Det kan vi ikke se bort fra, sier han.

Endret retningslinjene for tildeling av pendlerbolig

Alle politikere som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, kan søke om å få en pendlerbolig. Etter en rekke kritiske saker, har Stortinget nå strammet inn retningslinjene.

Nå er administrasjonens syn på reglene presisert i klartekst. Det kommer blant annet frem at det ikke er noe i veien for at politikere kan leie ut egen bolig i Oslo, og få pendlerbolig.

– Stortinget har satt ned et eget utvalg som skal vurdere dagens regelverk for pendlerboliger. Hvorfor ville dere ikke vente på utvalgets konklusjoner før dere stadfestet at dagens praksis skal stadfestes?

– Jeg forstår spørsmålet, men endringene som vi nå har gjort skal kun tydeliggjøre gjeldende regler og praksis. Så vil dette bli et viktig punkt i det arbeidet utvalget skal gjøre for å finne rettferdige og legitime ordninger, svarer stortingspresident Masud Gharahkhani.

Stortinget har også lagt til et avsnitt om skatt. Der presiseres det at hver enkelt representant har ansvar for å «være kjent med og overholde sin personlige skatteplikt.»

