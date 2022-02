Regjeringen skal utrede politiets maktmidler og bevæpning

Et endret kriminalitetsbilde. Elektrosjokkvåpen. Perioder med bevæpning i utvalgte områder. Dette gjør at regjeringen setter ned et nytt utvalg. Generell bevæpning er igjen oppe til diskusjon.

En politimann på Manglerud politistasjon øst i Oslo sjekker at kammeret på en tjenestepistol er tomt. Våpenet ligger nedlåst i bilen. Nå skal politiets bruk av maktmidler, alt fra bruk av stemme til skytevåpen, utredes.

14. feb. 2022 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

På Manglerud politistasjon i Oslo gjør to politifolk seg klare for dagvakt. Klokken er litt over syv. Hva dagslyset bringer, vet de ikke.

Månedene som kommer vil kunne gi svar på om betjentene får flere verktøy i beltet, til å løse de situasjonene som kan oppstå.