Har du fått to ulike vaksinedoser? Da vil Storbritannia ha deg i karantene ved innreise.

I Norge blandes vaksinedoser. Det er det ikke alle land som godtar ved innreise. Men det er ett smutthull.

I Norge har rundt 78.000 nordmenn blitt vaksinert med ulike vaksinetyper.

28. aug. 2021 10:31 Sist oppdatert nå nettopp

Pfizer på dose 1 og Moderna på dose 2? Da regnes du ikke som fullvaksinert i land som Storbritannia, USA og Tyskland.

Rundt 78.000 nordmenn har fått to vaksinedoser fra ulike produsenter.

I Storbritannia må disse i karantene dersom Norge ikke er grønt på smittekartet deres.

Skal disse inn i Tyskland, må de avlegge negativ test.

USA har innreisenekt for nordmenn uavhengig av vaksinetype. Skulle de åpne for vaksinerte, kan det bli et problem om du har blandet doser.

Storbritannia har selv valgt å kombinere de to mRNA-vaksinene. Det har også Canada og mange andre EU-land.

Folkehelseinstituttet (FHI) klør seg i hodet av britenes beslutning.

– Vi kjenner ikke til vaksinefaglige grunner til å ikke godkjenne dette. Vi vet heller ikke hvorfor de har innført en slik bestemmelse. Norske myndigheter er i kontakt med Storbritannia for å finne en løsning på denne situasjonen, sier FHIs Geir Bukholm.

Han leder arbeidet med koronavaksiner i FHI.

Fakta Slik fungerer mRNA-vaksinene: Pfizer- og Moderna-vaksinen inneholder mRNA med oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. Spike-proteinet produserer covid-19. Det gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer. Slik vil kroppen bekjempe viruset dersom man blir smittet. Vis mer

Kan bli vanskelig å kontrollere

Storbritannia gir deg heller ikke lettelser om du tidligere har vært smittet. Selv da må du ha to doser for å slippe karantene.

Storbritannia er en svært populær reisedestinasjon for nordmenn. Både for forretningsreisende og turister. Spesielt fotballturer er populært. Forrige helg ble årets Premier League-sesong sparket i gang. En undersøkelse i 2015 viste at over 90.000 nordmenn reiser årlig til England for å se fotballkamper, ifølge BBC.

Pr. i dag er imidlertid Norge grønt på britenes reisekart. Skulle dette endre seg, kan du få problemer om du har blandet doser.

Men: I EUs løsning for koronasertifikat får man bare se den siste vaksinedosen. Dermed blir dette vanskelig å kontrollere. Det opplyste helsemyndighetene til TV 2 forrige uke.

Slik ser det utskriftsvennlige europeiske koronasertifikatet ut. Her vises bare siste stikk. Er du fullvaksinert med to ulike doser, vil dokumentet bare vise den siste vaksinen du fikk. I dette tilfellet Moderna.

– Trygt

Studier viser at det gir gode resultater å kombinere Astra Zeneca- og en mRNA-vaksine som Pfizer og Moderna.

Å kombinere de to mRNA-vaksinene er det imidlertid ikke studier på. Men det kan trygt gjøres fordi de bruker samme teknologi, mener FHI.

– Tilbakemeldingene fra landene som har praktisert dette, er at effekt og sikkerhet ikke endres på en negativ måte ved kombinasjonen. Vi har også erfaring fra andre vaksiner at det er trygt å kombinere vaksiner fra ulike produsenter, sier Bukholm.

Kombinasjon av ulike vaksiner anbefales av det europeiske smittevernbyrået ECDC når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig.

Ingen blanding ville forsinket vaksineringen

Pfizer står for 83 prosent av alle vaksinene i Norge. I senere tid har Moderna økt leveransene, samtidig som Pfizer ikke har levert så mange doser som FHI planla. Det er et argument for å blande doser.

– Dersom vi skal nå målet om å fullvaksinere alle voksne innen medio september, er det ikke tilstrekkelig antall doser Pfizer tilgjengelig. Da er det nødvendig å gi Moderna-doser til noen som har fått Pfizer som førstedose.

– Å ikke kombinere vaksiner ville forsinket vaksineringen med minst to-tre uker, sier Bukholm.