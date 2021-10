Ekteparet ble koblet til et pedofilt nettverk. Syv år etter varselet er begge nå dømt.

Hjemme hos mannen tok politiet norgeshistoriens største beslag i overgrepsmateriale. Nå er han dømt for å ha befølt to unge gutter.

Det ble funnet 1,8 millioner bilder og 184 døgn med video som viser overgrep av barn. En av mennene ble nylig dømt for å ha befølt to gutter for syv år siden.

9 minutter siden

Høsten 2014 tydet lite på at noe uvanlig hadde skjedd. 13 år gamle Sean Serville satt i stuen og snakket med en kompis.

Brått endret samtalen seg fra å handle om triks til noe langt mer alvorlig. 13-åringen gikk inn på soverommet og lukket døren bak seg. Der snakket han og kameraten om hva mannen som hadde blitt en mentor for dem, hadde gjort. På utsiden sto moren og lyttet.

Hun hørte de to guttene snakke om hvordan en mann fra fritidsklubben hadde tatt på dem. Moren, Denise Serville, varslet fritidsklubben, som igjen varslet politiet.

Politiet valgte å aksjonere. De dro hjem til mannen og hans partner. Boligen ble ransaket. Der tok politiet beslag i flere harddisker og andre dataenheter som tilhørte partneren. Det skulle vise seg å være norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale. Funnet knyttet mennene til et pedofilt nettverk politiet mener har vært aktivt i over 20 år.

I september i år møtte mannen i Oslo tingrett, tiltalt for å ha befølt Sean Serville og en kamerat. Der ble han dømt til fengsel i fire måneder. Straffen ble utsatt med en prøvetid på to år.

På disse harddiskene fant politiet store mengder overgrepsmateriale av barn.

Visste det var over streken

Mannen, som nå er i 50-årene, forklarte i Oslo tingrett at han hadde en slags mentorrolle overfor Serville. Det var i slutten av 2013 eller i begynnelsen av 2014 han befølte Serville første gang, forklarte mannen.

«Han strøk Serville fra nakken ned til ryggen og helt ned til rumpa», heter det i dommen.

Mannen fortalte at han visste at han gikk langt over streken, men at han ikke innså konsekvensen av sin handling eller alvorsgraden. I retten forklarte mannen at han uken etter igjen strøk Serville på rumpa.

Han forklarte i retten at han en gang befølte den andre gutten på rumpa.

Motivet skal ha vært å «dele varme og gode følelser med guttene». I avhør sa mannen at han fikk en god følelse av å beføle Serville, som han syntes var en seksuelt attraktiv gutt.

Sean Serville er ikke redd lenger, men da han var yngre, var han redd for at mannen skulle dukke opp der han var.

Befølingen «varte og varte»

Det ble i desember 2018 gjennomført et tilrettelagt avhør av Serville. Der forklarte han om hvordan mannen fra fritidsklubben ofte tok ham på ryggen og beveget hånden sakte ned mot rumpa. Han beskrev befølingen som noe som «varte og varte».

Han tenkte ikke over at det var noe seksuelt den gangen, men forsøkte å trekke seg unna. Han syntes det var rart og han merket at det var noe som ikke skulle skje.

Oslo tingrett mener at mannen en rekke ganger befølte Serville, og flere ganger enn det mannen selv har sagt at han skal ha gjort.

Ingenting ble gjort på over ett år

Det tok lang tid fra saken ble meldt inn til politiet til dommen falt i Oslo tingrett. Mannen ble anmeldt i juni 2014, dommen kom i oktober 2021.

Dommen fra Oslo tingrett påpeker at saken er en del av et større sakskompleks, som blant annet involverte partneren til mannen i 50-årene. Han ble i Oslo tingrett denne høsten dømt til å sone 18 måneder i fengsel i en tilståelsesdom.

Han ble dømt for å ha skaffet seg mer enn tre millioner bilder, filmer og tekster som blant annet fremstiller barn i seksuelle situasjoner med voksne og andre barn.

Opprinnelig var mannen i 50-årene også tiltalt for dette, men tiltalen ble henlagt og senere endret til å kun gjelde beføling av to unge gutter.

Politiet opplyste også under rettssaken at saken hadde hatt en «ren liggetid på over ett år». Noe som førte til en «merkbar reduksjon» i straffen.

Fornøyd med resultatet

Politiadvokat Christian Hatlo førte saken i Oslo tingrett mot både mannen i 50-årene og partneren. Han har fulgt saken gjennom mange år.

– Vi er tilfreds med utfallet av dommen og kommer ikke til å foreslå en anke, sier Hatlo til Aftenposten.

Politiadvokat Christian Hatlo er tilfreds med utfallet av dommen mot mannen i 50-årene.

Sean Serville ønsker ikke å kommentere dommen, men sier at han er glad for å være ferdig med saken.

Advokat Thomas Klevenberg, som forsvarer mannen i 50-årene, skriver i en tekstmelding til Aftenposten at han ikke har noen kommentar til dommen.

