Evakuerer og sperrer av deler av Bergen sentrum på grunn av eksplosjonsfare

Politiet har sperret av og etablert en sikkerhetssone rundt Zachariasbryggen i Bergen. Årsaken er en propantank som har løsnet under bryggen.

Politiet har omrettet en sikkerhetssone på 300 meter fra Zachariasbryggen i Bergen på grunn av en løs gasstank.

26. sep. 2021 17:46 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Politiet fikk varsel om hendelsen klokken 15.58. Ifølge BT blir et område i 300 meters radius evakuert. Det betyr at deler av Bergen sentrum nå blir tømt for mennesker og sperret av.

Folk i området får SMSer med beskjeder om hvordan de skal forholde seg.

– Brannvesenet jobber med å sikre tanken og lette på trykket. Politiet ønsker ikke at personer beveger seg i området Torgallmenningen, Strandgaten, Torget og Bryggen, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Klokken 17.10 skriver politiet at evakuering fremdeles pågår, at enkelte butikker må stengte og at både Torget, Strandkaien og deler av Bryggen blir stengt på grunn av eksplosjonsfare. Politiet ber beboere med vinduer ut mot Zachariasbryggen om å holde seg unna disse.

Klokken 17:30 har brannvesenet lukket en ventil som tidligere skapte en lekkasje.

– Vi har stoppet lekkasjen, men alle sikkerhetssoner opprettholdes, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Han sier at situasjonen er stabil, men at dette kan endre seg raskt.

Brannvesenet i arbeid på stedet.

– Akkurat nå er situasjonen stabil, men vi ønsker ikke at den skal vri seg og eventuelt lekke ut svært brannfarlig gass.

Gasstanken ved Zachariasbryggen er på 6.4 kubikkmeter.

– Dette er en relativt stor gasstank med tanke på området den ligger i, og vi ønsker absolutt ikke noe lekkasjer fra den.

Brannvesenet jobber nå med å brenne av gassen ved såkalt fakling.

Ifølge vaktkommandøren er de nødt til å vente på lavvann i 20-tiden for å bli helt ferdige med oppryddingen.