Evakuererte og sperret av deler av Bergen sentrum på grunn av eksplosjonsfare

Politiet har sperret av og etablert en sikkerhetssone rundt Zachariasbryggen i Bergen. Årsaken er en propantank som har løsnet under bryggen.

Politiet omrettet søndag ettermiddag en sikkerhetssone på 300 meter fra Zachariasbryggen i Bergen på grunn av en løs gasstank. Like før klokken 19 var situasjonen avklart.

26. sep. 2021 17:46 Sist oppdatert én time siden

Politiet fikk varsel om hendelsen klokken 15.58. Et område innenfor en 300 meters radius ble evakuert. Det innebar at deler av Bergen sentrum nå ble tømt for mennesker og sperret av.

Folk i området fikk SMSer med beskjeder om hvordan de skulle forholde seg.

– Brannvesenet jobber med å sikre tanken og lette på trykket. Politiet ønsker ikke at personer beveger seg i området Torgallmenningen, Strandgaten, Torget og Bryggen, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Litt før klokken 19 var situasjonen avklart.

– Det er ikke lenger eksplosjonsfare. Det vil bli gjennomført avfakling av tanken utover ettermiddagen og kvelden. Sperringene for fotgjengere blir opphevet. Det blir også åpnet opp for biltrafikk over Bryggen og Torget. Samtidig vil det bli opprettholdt en indre sperring for selve Zachariasbryggen, skriver Vest politidistrikt på Twitter klokka 18.52.

Brannvesenet i arbeid på stedet.

Gasstanken ved Zachariasbryggen er på 6.4 kubikkmeter. Brannvesenet jobber med å brenne av gassen ved såkalt fakling, og dette vil pågå utover kvelden. Det vil derfor være noen gjenværende sperringer rundt stedet.

Ifølge vaktkommandøren ved brannvesenet vil de bli nødt til å vente på lavvann i 20-tiden for å bli helt ferdige med oppryddingen.