Bekymring blant leger i hyttekommuner: Skiturister vil teste seg ut av karantene

Mange små kommuner opplever pågang av hyttefolk som ønsker koronatesting i julen. Bare i Nesbyen er innbyggertallet femdoblet.

– Vi har rigget oss til, men ser at det er vanskelig for oss å møte alle forespørsler vi får om luftveisinfeksjoner. Vi anbefaler at alle som kjenner symptomer, trekker hjem igjen for testing og isolasjon, sier fastlege Ståle Onsgård Sagabråten i Nesbyen i Hallingdal.

Nå nettopp

– Mange kommuner med få innbyggere, men mange hytter, opplever økt pågang av hyttefolk som ønsker testing. Det forteller Marte Kvittum Tangen.

Som leder i Norsk forening for allmennmedisin er hun kontaktet av kommuneleger som forteller om travle dager.

Hun frykter at pågangen blir enda større i romjulen, når mange feirer nyttår på hytta.

Noen vinterturister ringer fordi de har fått symptomer som kan være covid. Andre fordi de ønsker å teste seg ut av karantene eller fordi de er blitt varslet om at de er nærkontakter.

– Vi ønsker at folk ikke drar på hytta hvis de karantene eller om de har symptomer som kan være covid, sier Marte Kvittum Tangen.

Advarer folk i karantene mot å dra på hytta

– Mange har reist på hytta selv om de er i karantene, sier hun.

Kvittum Tangen opplyser at mange får beskjed fra hjemkommunen om at de må teste seg der de oppholder seg, og at de ikke bør kjøre bil om det er mistanke om covid.

Hun er bekymret for turistkommuner som allerede er i en presset situasjon fordi:

Det er økt belastning pga. økt antall covidtilfeller

Annen sykdom

Mange helsepersonell er syke eller i karantene

Det er vanskelig å få tak i vikarer.

– Det er stor mangel på hurtigtester og kommunene har fått utdelt disse etter innbyggertall.

– Vi ønsker at folk ikke drar på hytta hvis de er i karantene eller om de har symptomer som kan være covid. Helsetjenesten i hyttekommunene har ikke kapasitet til ekstra innbyggere, sier Kvittum Tangen.

Vinterturistene overgår testkapasiteten

Ståle Onsgård Sagabråten er fastlege i Nesbyen i Hallingdal. Han forteller at de opplever en femdobling av folketallet i løpet av julehøytiden.

– Vi går fra 20.000 til over 100.000. Det overgår jo langt testkapasiteten vår.

Teststasjonene har ikke vært åpne over julehelgen.

Men det kommer stadig test-relaterte spørsmål direkte til kommuneoverlegen, sier Sagabråten.

Når teststasjonene åpner mandag, regner han med at det vil komme henvendelser.

– Vi har rigget oss til, men ser at det er vanskelig for oss å møte alle forespørsler vi får om luftveisinfeksjoner. Det er mange på fjellet, mange blir snufsete. Vi anbefaler at alle som kjenner symptomer, trekker hjem igjen for testing og isolasjon, sier han.

Tynset: Nesten ikke plass til flere på teststasjonene

Kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng i Tynset sier det er vanskelig å si hvor mye trykket har økt. Smitten har også steget, påpeker han.

– Vi var helt strukket før til jul, inntil kravet om PCR-testing falt bort. Men det er nesten ikke plass til flere på teststasjonene nå. Vi kjører på makskapasitet hele tiden.

Likevel er trykket litt mindre enn det var på samme tid i fjor, sier han.

– Men da var det en klarere anbefaling om testing før man dro hjem til jul. Og selv om det er mindre trykk, er kapasiteten vår dårligere og slitasjen større. De som tester nå, har drevet på uten stans i to år. De kjenner det på kroppen.

Til Tynset er det to grupper som kommer til juletider: Hytteeiere og folk som kommer hjem til familiefeiring. Men én gruppe vil Bjørnstad-Tuveng helst at skal holde seg hjemme: Personer som er i karantene.

– Folk er heldigvis flink til å teste seg, det er vi glade for. Men om det er noen som ikke har med hurtigtestene på hytta, forsøker vi selvfølgelig å hjelpe dem, sier han.