Legejobben står klar. Hun vil bidra i krisen. Men Helsedirektoratets saksbehandling kan hindre lege Maria Waleur Jansen.

Norske Maria Waleur Jansen jobber som lege på akuttmottak i Danmark. Mens norske sykehus mangler folk, har Helsedirektoratet brukt over et halvt år på å avgjøre om hun kan jobbe i Norge. 40 nyutdannede norske leger er i samme situasjon.

Maria Waleur Jansen har seks års utdanning som lege ved Århus universitet. Det er nok for sykehuset som vil ha henne i Oslo, men Helsedirektoratet bruker tid på å bestemme seg.

30. des. 2021 12:33 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Vi har ikke lyst bare til å komme tilbake til Norge, men vi har lyst til å hjelpe til.

Maria Waleur Jansen har fullført seks års medisinstudier ved Århus universitet. Hun har lest Aftenpostens beskrivelse av leger som føler at de ikke strekker til i en hverdag der koronapandemien tar store ressurser. Om leger som sier de ikke fort nok fanger opp at pasienter blir dårligere.

Nå er Jansen mer enn klar til å bidra i en norsk helsetjeneste i krise.

Hun har fått det hun selv kaller drømmejobben. Waleur har fått en LIS1-stilling («Lege i spesialisering 1», som har erstattet gamle turnusstillinger, journ.anm.) på et sykehus i Oslo.

Det er bare én ting som mangler: At Helsedirektoratet, som har sagt ifra om at tilgangen på helsepersonell er vanskelig i hundrevis av norske kommuner, bestemmer seg.

Behandlingen av Jansens søknad om å få autorisasjon som lege i Norge, har tatt mye lengre tid enn først lovet. Hun skal etter planen begynne i jobben som lege i Norge 1. mars. Nå er hun redd LIS1-stillingen skal gå i vasken.