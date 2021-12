Denne sekken med julegaver ble «kidnappet» på toget: Nå er den kjendis på sosiale medier.

Emilie Weydahl ble satt ut da hun oppdaget at sekken med julegavene var borte fra toget. Noen tok den med seg ved en feiltagelse. Nå er julen reddet.

Rett etter klokken 14 kom toget fra Geilo med sekken til Emilie Weydahl. Den ble overlevert av konduktør Richard.

Nå nettopp

– Jeg ble veldig lei meg da jeg oppdaget at sekken min ikke var på toget. Istedenfor lå det en annen sekk der som lignet på min sekk, forteller Emilie Weydahl.

Ved 16-tiden lille julaften tok hun toget fra Arna i Bergen til Oslo. Derfra skulle hun videre til julefeiring med foreldrene i Drøbak. Med seg hadde hun en bag og en sekk med blant annet julegaver. Da toget stoppet på Oslo S torsdag kveld, var sekken borte.

Den inneholdt fem–seks julegaver. Det var gaver Weydahl hadde fått fra kjæresten sin og hans familie, samt gaver hun hadde kjøpt til andre.

Her er Emilie Weydahls sekk. Bildet er tatt av Ole Petter Drevland, som la ut innlegget om sekken på Facebook torsdag kveld.

– Jeg snakket med konduktøren. Sammen gikk vi igjennom sekken som lå igjen for å finne et navn, men vi fant ikke noe. Konduktøren tok sekken med seg til hittegodskontoret. Og jeg tok bussen til Drøbak, sier Weydahl.

Sekken var i god behold

Akkurat da var stemningen ganske dyster. Mens Weydahl tenkte på sekken, var den i god behold hos en eldre herre som hadde gått av toget på Geilo. Ved en feiltagelse hadde han tatt med seg hennes sekk. Sekken hans ble med toget til Oslo.

Da mannen oppdaget det, fortalte han det til sin sønn. Sønnen la ut en melding på Facebook med bilde av Weydahls sekk. Innlegget med bildet av sekken er delt over 150 ganger.

Lille julaften var Emilie Weydahl lei seg fordi sekken hennes med julegaver hadde forsvunnet. Julaften kan hun smile, fordi sekken er på vei til Oslo.

– På vei til Drøbak kom jeg på at nesten halvparten av passasjerene gikk av på Geilo. Det oppsto litt kaos da så mange skulle gå av. Derfor var det mulig at noen tok med min sekk ved en feiltagelse. Jeg søkte etter grupper fra Geilo på Facebook. Og allerede i den første Facebook-gruppen så jeg bildet av sekken, forteller Weydahl.

Der sto det også telefonnummeret til Ole Petter Drevland, sønnen til mannen som hadde tatt med seg sekken. Dermed fikk de etablert kontakt.

– På julaften fikk jeg også telefon fra konduktøren som hadde sett innlegget på Facebook. Så det hjalp at flere hadde delt innlegget. Jeg vil takke alle som har bidratt til at saken ble oppklart.

Ankom Oslo julaften

Ved 14-tiden julaften kom toget fra Geilo til Oslo med sekken som hadde forsvunnet torsdag. Der sto en storfornøyd Weydahl for å ta den imot.

– Jeg kjørte fra Drøbak til Oslo S for å hente den. Nå er jeg veldig glad og takknemlig for all hjelpen underveis, særlig fra Vy-ansatte som har vært hjelpsomme i hele prosessen.

Og hva med sekken som lå igjen på toget?

– Den ligger nå på hittegodskontoret i Oslo. Neste prosjekt blir å få den til Geilo, sier Ole Petter Drevland.