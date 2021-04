Professor: Ulovlig ransaking av rusmiddelbrukere er en skandale på nivå med Nav-skandalen

Politiets tidligere uttalelser, i tillegg til flere eksempler, indikerer at de systematisk har gjort det Riksadvokaten fredag slo fast at skjer på sviktende juridisk grunnlag.

Politibiler fotografert ved Vaterland bro i Oslo, april 2019. Området har i flere år vært et belastet område med et synlig rusmiljø. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

11. apr. 2021 16:59 Sist oppdatert nå nettopp

Har politiet systematisk brutt loven i narkotikasaker?

Det har ikke riksadvokat Jørn Maurud grunnlag for å si. Han har gått gjennom lovgrunnlaget for hvilke maktmidler politiet kan bruke i mindre narkotikasaker. Særlig gjelder det regler for ransaking av i saker om bruk av narkotika.