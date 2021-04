Nekrolog

Av Elsa Rognum, Torleiv Rognum og Åshild Vege

Gustav Gullaksen døde 18. mars, 89 år gammel. Han vokste opp på Ullern og tok artium på Ullern høyere skole i 1950. Han ble siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen i 1957 og statsautorisert revisor i 1960. Han drev egen revisorpraksis før han ble partner i Deloitte Noraudit AS i 1984.

Gustav var KFUM-speider og fikk flere lederoppgaver i Norges kristelige ungdomsforbund (NKUF), det kristelige skolelaget samt i studentlaget. Rønningen, NKUFs handelsskole, fikk nyte godt av Gustavs pedagogiske evner, og han var i noen år rektor og bestyrer ved skolen.

Han tok pedagogisk seminar og underviste i økonomi ved Oslo handelsgymnasium og om økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen. Han var ansvarlig for etterutdanningen av statsautoriserte revisorer og la ned et betydelig arbeid i etableringen av etterforskningsmetoder for Økokrim.

I 1962 giftet Gustav seg med Kirsten som er sosionom. De fikk barna Emly og Carl-Henrik og etter hvert 4 barnebarn. I sitt hjem på Slemdal drev ekteparet et omfattende sosialt arbeid. Om dette arbeidet har Gustav fortalt i boken Vestkant-snobber i Jesu følge.

Mange ideelle organisasjoner har nytt godt av Gustavs økonomiske kompetanse, bl.a. hadde han revisjonsoppdrag for Kirkens Nødhjelp i Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Alternativ til abort Norge (nå Amathea) hadde utfordringer i startfasen. Kirsten var daglig leder i en avgjørende periode, og Gustav var styreleder i flere år.

Vi er mange som takker Gud for Gustav. I kriser og sykdom stilte han og Kirsten alltid opp. Jesus sa en gang om sin apostel Nathanael: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i. Gustav var en slik Nathanael. Våre tanker går til Kirsten og barna Emly, og Carl-Henrik med familier

