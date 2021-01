På onsdag blir det klart hvilke tiltak Oslo skal videreføre. Dette har nabokommunene bestemt

Nabokommunene Bærum og Lillestrøm justerer begge ned tiltaksnivået på ungdomsskolen fra rødt til gult.

Massevaksineringen i Bærum er i gang. Nå vil de gå over til gult nivå Foto: Espedal, Jan Tomas

Sigrid Gausen Journalist

Nå nettopp

Bærum, Nordre Follo og Lillestrøm varsler alle behandlinger av de lokale smitteverntiltakene i tiden som kommer.

Fra og med onsdag 20. januar innføres det gult tiltaksnivå ved barnehager og barneskoler i Bærum kommune. 25. januar skjer det samme ved ungdomsskolene. Kommunen innførte rødt nivå både på barnehager, barneskoler og ungdomsskoler 4. januar. Dette var altså strengere enn i Oslo.

Før jul fulgte Oslos nabokommuner i stor grad hovedstaden og hadde strengere anbefalinger enn de nasjonale. Nå ligger det an til at blant annet Bærum vil lempe på tiltakene for barn og unge.

Vil lempe for barn og unge

Kommunen innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 19, januar for å fremme forslag om lettelser i smitteverntiltak for barn og unge. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. De konkrete forslagene vil bli sendt ut tirsdag.

Totalt har 1 652 personer fått påvist korona i Bærum under pandemien. Siste døgn var det kun registrert tre nye tilfeller.

I Lillestrøm går de inn for åpne for aktiviteter for barn og unge. Etter en vurdering av smittesituasjonen har kommunen vurdert at de ønsker å lette på tiltakene rettet mot barn og unge.

Avgjørelsen må tas politisk og kommunen satser på å gjennomføre vedtakene førstkommende onsdag. Ungdomsskolene går fra rødt til gult farenivå førstkommende mandag.

Forrige uke skrev kommunen på sine hjemmesider at overlegen i Lillestrøm vurderer smittesituasjonen i kommunen som alvorlig.

I uke 1 økte antall nye smittede til den høyeste andelen noensinne, på 141 personer. Totalt er 1660 personer bekreftet smittet i kommunen, med 6 nye det siste døgnet.

I Nordre Follo er de litt mer forsiktige med å fortelle om fremtidige lettelser. De skal vurdere lokale smittevernstiltak førstkommende torsdag. Kommunen har fulgt de nasjonale tiltakene, samt innført et lokalt tiltak om påbud om bruk av munnbind.

I kommunen har 857 personer testet positivt for korona.