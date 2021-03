Oslo universitetssykehus avlyser rundt 100 behandlinger etter påsken

Oslo universitetssykehus har fått 25 nye intensivplasser for å øke kapasiteten i påsken. Etter påsken vil flere passasjerer få utsatt sin behandling.

Oslo universitetssykehus har fått 25 nye intensivplasser for å øke kapasiteten i påsken. Etter påsken vil aktiviteten reduseres med 25 prosent i forhold til den normale kapasiteten. Her Rikshospitalet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

26. mars 2021 16:15 Sist oppdatert nå nettopp

Totalt er det 46 personer som er innlagt med koronasykdom på Oslo universitetssykehus. Det er i alt 15 intensivpasienter, hvorav 12 mottar respiratorbehandling.

– Vi kan melde at vi har ytterligere 25 intensivplasser å gå på knyttet til eventuelt behov for covidpasienter. Det gjelder gjennom neste uke og over påsken. Det er en økning i forhold til normal kapasitet, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Det betyr at det nå er kapasitet til 90 intensivpasienter på sykehuset.

Bjørnbeth sier det er blitt gjennomført et stort arbeid for å utvikle kapasiteten. Det er blitt tatt ressurser fra andre avdelinger. Det er fortsatt mulig å øke enda mer, men dette avventes til smittetrykket eventuelt øker ytterligere.

Takker for spleiselag

– Vi er nødt til å ha mer personell, og vi har klart å få det til via frivillighet. Jeg er imponert over at vi stadig har nye som melder seg til tjeneste. Det er et veldig fint spleiselag, sier leder for medisinsk klinikk Morten Mowé.

I uken etter påske vil aktiviteten på sykehuset reduseres med 25 prosent i forhold til den normale kapasiteten. Det er særlig kirurgi som er berørt av nedtrappingen. Flere som skulle ha fått behandling i den første uka etter påsken, vil dermed få sine behandlinger utsatt.

– Det er ca. 100 inngrep per uke som vi reduserer med. Men det er viktig å presisere at kreftpasienter ikke får utsatt oppstart.

Bjørnbeth opplyser at all øyeblikkelig hjelp, psykriati og rusbehandling går som planlagt. Kreftbehandling vil også gå som normalt, sammen med behanding av barn og føden.

10.000 vaksinerte

Universitetssykehuset har pr. nå vaksinert 10.000 ansatte. I alt har sykehuset omlag 24.000 ansatte.

– Vi kommer til å rulle ut vaksinering også i påskeuka, med nye 4500 vaksinasjoner, sier Bjørnbeth.

Bjørnbeth opplyser at de har gått til gul beredskap for å kunne mobilisere personell fra andre deler av sykehuset.

Overlege Oona Dunlop fra akuttmedisinsk avdeling opplyser at de nå ser en økning i yngre pasienter med koronasykdom enn tidligere.

– Det skyldes nok at mange av de eldste er vaksinert, og de som ikke er vaksinert blir ikke fullt så syke, sier Dunlop.

Hun sier at de fleste yngre pasientene ser ut til å ha kortere sykdomsforløp.

– Noen blir alvorlige syke, og noen blir litt syke og legges inn og kommer fort ut igjen, sier Dunlop.

Oslo universitetssykehus sier de forbereder seg nå på en økning av pasienter, og derfor har mobilisert beredskap som kan håndtere dette i ukene som kommer.