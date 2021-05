FHI-topp: – Pandemien er over i august

FHIs Preben Aavitsland mener det er tid for et optimistisk budskap. – Om to og en halv måned er det meste over, sier han.

Overlege Preben Aavitsland mener det meste er over om to og en halv måned. Foto: Tor Erik Schrøder

Nå nettopp

Svært effektive vaksiner og nordmenns utbredte vilje til å vaksinere seg gir grunn til optimisme. Den optimismen er det på tide å gi uttrykk for, mener overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Hans spådom er følgende:

Pandemien er over før august.

Det vil nesten ikke være noen smittetilfeller i landet, og i alle fall svært få alvorlige tilfeller.

Det vil ikke være noen restriksjoner på hvor mange som kan møtes i gatene og på offentlige plasser.

– Som i gode, gamle dager

Preben Aavitsland bor i Arendal. Det var arrangørene av Arendalsuka som først fikk servert de lystige spådommene.

Arendalsuka er et årlig arrangement som samler store deler av det politiske Norge til debatt. Etter planen skal arrangementet starte 16. august. Det får grønt lys fra FHI-toppen.

– Jeg tror situasjonen vil være som i gode, gamle dager, sier Aavitsland ifølge Arendalukas nettsider.

Han sier imidlertid også at arrangørene må være forberedt på noen nasjonale begrensninger på antall gjester slik at det ikke blir overfylt innendørs.

Tror på nesten ingen smittetilfeller i august

Aavitsland utdyper overfor Aftenposten at FHI mener det meste nå peker mot at det i august nesten ikke er noen smittetilfeller i landet, og i alle fall svært få alvorlige tilfeller.

Han begrunner det med:

Dagens gunstige situasjon.

Utrullingen av vaksinasjonsprogrammet der alle voksne skal få mulighet til å vaksinere seg før august.

Erfaringene fra land med høy vaksinasjonsdekning, som Israel og Storbritannia.

– Dette går riktig vei. Om to og en halv måned er det meste over, regner vi med, sier Aavitsland.

FHI skal i løpet av de neste ukene oppdatere analysene av den mulige utviklingen frem mot vinteren og den eventuelle faren for det Aavitsland betegner som «en mindre vinterbølge».

mRNA-vaksinenes mirakel

Kontrasten er stor til den store høstbølgen som gikk igjen i scenarioene FHIs modelleringsgruppe beskrev så sent som i midten av mars.

Nå ser altså FHI for seg at samfunnet kan gå tilbake til et liv omtrent som det var, uten at man dermed risikerer omfattende smitte.

Hovedforklaringen er større tro på vaksinenes egenskaper. De er svært effektive mot alvorlig sykdom, men ser også ut til å stanse smittespredning.

En stor studie fra Israel viste nylig at Pfizer-Biontechs mRNA-vaksine er 97 prosent effektiv mot sykehusinnleggelser. Den stopper over 90 prosent av smitten. Aavitsland kalte det et mirakel.

Han er også svært fornøyd med nordmenns oppslutning om vaksineprogrammet. Pr. 9. mai hadde 95 prosent av alle over 75 år fått minst én vaksinedose, viser FHIs siste ukesrapport.

For aldersgruppen mellom 65 og 74 år er det 89 prosent. Landets ordførere kjemper om retten til å få satt vaksinedoser først.

– Vi har den siste uken valgt å vise optimisme i lys av erfaringene fra Israel. Vaksinene er svært effektive, og oppslutningen i Norge er over all forventning. Når vi i juni og juli får vaksinert et par millioner flere nordmenn, så skal vi ha dette under kontroll, sier Aavitsland.

– Alle må ta ut de siste kreftene

Selv om han mener det er riktig å gi uttrykk for den optimismen de har, oppfordrer FHI-overlegen befolkningen til å gjøre sitt ytterste de neste månedene.

– Vi synes det er riktig å være ærlige om hvordan vi ser på situasjonen. Men vi er ennå ikke der at epidemien er over.

– Vi er på oppløpssiden nå og trenger at alle tar ut de siste kreftene frem mot målstreken der fremme i august. Følg smittevernrådene, bidra til smittesporing og følg med på vaksinasjonstilbudet, er vår oppfordring.