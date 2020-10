Bestevennen overlevde togulykken. Han fortalte i retten om minuttene før Even (15) omkom.

Onsdag startet rettssaken mot Bane Nor. Første vitne var Oskar Widuto, som lå to uker i koma etter ulykken.

Tre ungdommer gikk inn i denne tunnelen i februar 2019. En av dem omkom. De to andre ble alvorlig skadet. Etter ulykken har området på Filipstad fått nye gjerder. Stig B. Hansen

Tre ungdommer gikk inn i togtunnelen på Filipstad og klatret opp på et parkert tog. Bare to av dem kom levende ut.

Oskar Widuto var den ene. Han fikk kritiske skader, og han lå i koma i to uker. Onsdag vitnet han i Oslo tingrett.

Fakta Dette er saken En 15-åring omkom og to andre ungdommer ble hardt skadet i en ulykke på Filipstad driftsbanegård i Oslo i februar 2019. Bane Nor ble ilagt et forelegg på 10 millioner kroner. De godtok bare én av tre poster i forelegget: mangelfull områdesikring. De erkjente ikke skyld for uaktsomt å ha forvoldt personskade og død. Statsadvokaten tok derfor ut tiltale. Saken startet i Oslo tingrett onsdag 7. oktober. Vis mer

Ifølge tiltalen unnlot Bane Nor å iverksette nødvendige

sikkerhetstiltak som kunne hindre folk fra å bevege seg inne på deres område.

Det var bestevennen Even Warsla Meen som omkom etter å ha fått i seg strøm fra en kjøreledning.

Andre hadde vært der før

– Vi gikk litt rundt og fant noen soveposer etter uteliggere. Vi fant også noe taggeutstyr. Vi sjekket om noe av det virket, men det gjorde det ikke. Vi gikk videre innover, fortalte Widuto fra vitneboksen.

Oskar Widuto overlevde ulykken på Filipstad i fjor. Onsdag vitnet han i Oslo tingrett. Stig B. Hansen

Han og den omkomne var mye sammen både på skolen og i fritiden. Den tredje som var med inn i tunnelen, var den omkomnes kjæreste, som også ble hardt skadet.

Widuto forklarte i retten at de bestemte seg for å klatre opp på togtaket fordi det ikke var noe annet sted å sette seg ned for å prate sammen.

Han husker ikke særlig mer fra det som skjedde etter det. Men han fortalte at han prøvde å hjelpe Even etter at de hadde fått i seg strøm. Det gikk ikke da han selv var skadet i armen. Han løp ut for å tilkalle hjelp.

Klatret opp uten problemer

Widuto hadde vært i tunnelen to ganger tidligere. Han hoppet over gjerdet for å komme inn, mens de to andre gikk gjennom et hull, forklarte han.

– Hvor lenge hadde det hullet vært der, spurte aktor Kristin Røhne.

– Det var der sist jeg var i tunnelen, i oktober 2018, svarte Widuto, som i dag er blitt 17 år gammel. Han måtte ta flere pauser underveis i retten.

– Hvordan var det å komme seg opp på togtaket?

– Det var ikke så vanskelig.

Det var Widuto som hjalp kompisen opp på taket.

Stigen opp til togets tak var låst med et klatrevern, men det var mulig å klatre opp fra siden av stigen. Statens havarikommisjon for transport

Han har i politiavhør sagt at han ikke trodde at det var strøm tilkoblet toget, blant annet fordi det var nedtagget. Ungdommene var klar over at det ikke var lov å gå inn i tunnelen, men gjorde det fordi «det var så enkelt».

– Hadde gjerdet vært 180 høyt, ville du fortsatt gå inn der, spurte aktor.

– Nei.

– Det er jo risiko i alt

– Ville du klatret på et tog som ikke sto i tunnelen, men ute i dagen, spurte Bane Nors forsvarer, advokat Per Sigvald Wang.

– Hadde jeg sett at det ikke hadde stått der så lenge, så ville jeg ikke ha gjort det, svarte Widuto.

– Tenker du at dere tok en risiko når dere klatret på dette togtaket og trodde at det ikke var strøm på, men uten å vite det sikkert?

– Det er jo risiko i alt, men vi tenkte at den ikke var så høy.

– Hvis det hadde stått adgang forbudt, ville det ha noe betydning for om dere gikk inn, fortsatte Wang.

– Ikke noe særlig. Disse skiltene er overalt, svarte Widuto.

Summen av små feil

I sitt innledningsforedrag viste aktor Røhne til en granskningsrapport fra Bane Nor. Den viste at deler av gjerdet rundt banegården var for lavt. Det var heller ikke merket med «høy spenning».

– Det var fullt mulig å slå av strømmen kun for denne tunnelen, la aktor til.

Området i Oslo der ulykken skjedde. Kilder: Bane Nord og Statens havarikommisjon for transport. Kart og grafikk: Terje Tønnessen

Røhne la også vekt på at i denne saken er det gjort mange små feil som hver for seg ikke er uaktsomt, men som samlet sett gjør at det blir uaktsomt.

– Det er ikke en person som kan utpekes ansvarlig for at dette kunne skje. Etter påtalemyndighetens syn er det en rekke av unnlatelser, mangler og feil som fører til at vi mener at Bane Nor skal holdes strafferettslig ansvarlig. Ikke bare for overtredelse av jernbaneloven, men også for å ha forvoldt noens død og betydelige kroppsskade, sa Røhne.

Forsvarer Wang mente i retten at det derimot er aktive handlinger som er utløsende årsak til at ulykken fikk et tragisk utfall.

– Ungdommen gikk inn på jernbanens inngjerdede områder, noe som er ulovlig. De tok seg videre inn på området og tok seg opp på taket av et parkert togsett. Det er handlinger man ikke kan se bort ifra i den strafferettslige vurderingen, sa forsvareren.