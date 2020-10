Prinsesse Märtha Louise får egen dokumentarserie

Prinsesse Märtha Louise får egen dokumentarserie

Prinsesse Märtha Louise blir hovedpersonen i en ny dokumentarserie på TV 2.

Märtha Louise får egen TV-serie. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Nå nettopp

I dokumentarserien «Märtha» skal seerne få følge Märtha Louise tett privat og på jobb.

– Jeg er en offentlig person, og pressen skriver mye om meg. Denne serien er en mulighet til å vise fram min tilværelse på en annen og ny måte, sier Märtha Louise.

– Det er klart 2020 så langt har vært et krevende år for familien, og det viktigste jeg gjør er å være til stede for døtrene mine. Vi er jo en familie i sorg, og i tillegg er vi blitt veldig isolert, som de fleste andre i Norge. Vi har derfor så vidt kommet i gang med innspillingen, sier hun videre.

Serien produseres av det bergensbaserte produksjonsselskapet Mothership for TV 2 og har premiere i 2021.