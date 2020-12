10 personer i politiet har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i 2020

En ny undersøkelse viser at 904 medarbeidere i politiet har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året.

Marthe Laurendz Jensen

18. des. 2020 14:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding på Politiet.no.

Politidirektøren ba i høst om arbeidsmiljøundersøkelsen knyttet til seksuell trakassering i etaten, etter at en studie avdekket sex-ukultur i politiet.

Blant annet ble det lagt frem historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Spesielt Politihøgskolen er blitt kritisert.

Undersøkelsen er gjennomført av forskerne Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen.

– Største alvor

– Det er alvor over det vi har fått rapportert, sier Bjørnland til Aftenposten.

– Vi tar imot dette med det største alvor. Nå skal politiet jobbe systematisk for å bekjempe problemet. Det skal de på både kort og langt sikt.

Det politidirektøren syns er mest alvorlig, er at det rapporteres at 10 personer ansatt i politiet har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega. Hendelsene skal ha skjedd dette året. Bjørnland sier hun ikke har noen grunn til å tro at dette er unikt i år.

Undersøkelsen er gjennomført anonymt, og det tror Bjørnland gjør at flere forteller om egne erfaringer.

– Det er mange som utsettes for seksuell trakassering men som aldri forteller om det.

Ulla-Britt Lilleaas er en av forskerne som har dokumentert seksuell trakassering i politiet. Foto: Anders Martinsen

Makthierarki

At Metoo-bølgen ikke har nådd politiet ennå, er overraskende, sa forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas til Aftenposten tidligere denne måneden. De har sett på hvorfor det er så få kvinner i politiets mest operative områder.

8. desember publiserte de også forskningsartikkelen «Ekskluderende

maskulinitetskulturer i en mannsbastion – belyst gjennom et norsk politidistrikt». I den viser de at det eksisterer et makthierarki mellom kvinner og menn i deler av politiet.

Til tross for en fullstendig kjønnsbalanse på Politihøgskolen, tyder ikke kulturen på det samme ute i arbeidslivet, mener forskerne.