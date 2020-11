Et barn med korona døde på Haukeland

Det opplyser sykehuset onsdag ettermiddag.

Et barn har dødd på Haukeland universitetssykehus som følge av covid-19-relatert sykdom. Foto: Ørjan Deisz

18. nov. 2020 15:55 Sist oppdatert nå nettopp

Et barn innlagt på Haukeland universitetssykehus døde onsdag av covid-19-relatert sykdom. Det skriver Haukeland på Twitter.

Barnet hadde en alvorlig bakenforliggende diagnose.

– Av hensyn til personvernet og etter familien sitt ønske kommenterer vi ikke saken ytterligere, skriver Haukeland.

Dødsfallet er det 44. i Bergen, og det andre som er meldt onsdag.

Tidligere opplyste Bergen kommune om at en beboer ved Løvåsen sykehjem i Bergen hadde dødd av koronasmitte.

Vil ikke opplyse om smittested

Kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, ønsker ikke å svare på om barnet ble smittet på Haukeland.

– Vi ønsker ikke å si noe mer enn det som står der av hensyn til pårørende, sier Vigander.

Dødsfallet er det andre i aldersgruppen 0–39 i Norge, viser FHIs oversikt.

Høie: – Noe av det vondeste vi kan oppleve

Helseminister Bent Høie (H) sender tanker til barnets pårørende.

– I dag har vi fått vite at et barn har mistet livet som følge av Covid-19 relatert sykdom. Mine tanker og min medfølelse går til de pårørende som nå står midt i sorgen og savnet. Å miste et barn er noe av det vondeste vi mennesker kan oppleve, sier Høie i en pressemelding.

Det er svært sjelden at barn og unge, også barn i risikogrupper, blir alvorlig syke og dør, skriver departementet.

Få barn har vært innlagt

Fra mars til november har 19 barn i aldersgruppen 0 til 15 år vært innlagt på sykehus med covid-19, viser tall BT har fått tilsendt fra Norsk pandemiregister.

Totalt har fem barn og ungdommer fra 0 til 17 år vært innlagt hos Helse Bergen i samme periode.

– Med tanke på hvor mange barn som har fått påvist smitte tenker jeg at det er en veldig lav andel, sa Håvard Trønnes, overlege ved barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus til BT i forrige uke.

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 988 barn opp til ti år har fått påvist covid-19, pr. 11. november. For gruppen 10 til 20 år er tallet 2781.