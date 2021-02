Erna Solberg viderefører de fleste tiltakene: – Smittesituasjonen er for ustabil

Regjeringen gjør enkelte lettelser. Men de fleste tiltakene videreføres. – Smitten kan være økende, sier statsminister Erna Solberg.

19. feb. 2021 13:50 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad orienterte om koronasituasjonen fredag.

De viderefører de fleste tiltakene. Men det blir noen endringer:

Barn og under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være maks 50 personer, utendørs 200.

Toppidretten får ikke åpne for kamper og turneringer.

Ringtiltakene på Vestlandet oppheves fra mandag.

Nasjonal skjenkestopp flyttes fra midnatt til kl. 22.00.

Åpner for 100 publikummere innendørs med tilviste plasser. Det er ikke lenger krav om fastmonterte seter. Kirkebenker vil nå telle som tilviste seter.

Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.

Bedriftene får nå hente arbeidskraft med nødvendig, teknisk kompetanse fra utlandet i ny unntaksordning

– Stor usikkerhet

– I januar gikk smitten mye ned. Siden flatet den ut. Nå er det tegn til at smitten kan være økende, sier Solberg.

– Smittesituasjonen er for ustabil. Det er stor usikkerhet. Først og fremst knyttet til de nye variantene, la hun til.

Nå er 14 prosent av prøvene i Oslo den britiske varianten, ifølge Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

I resten av landet anslås andelen å være litt lavere, legger hun til.

– Når vi letter på noen områder, må vi gjøre andre innstramminger for å ikke spre for mye smitte, sier Solberg.

Åpnes ikke for mange store arrangementer

Melby er glad for å gjøre lettelser for studentene.

– Det har vært et tøft år for mange studenter og sosial kontakt er viktig for å redusere ensomhet og isolasjon, sier hun.

Reglene for om du har fastmonterte seter eller ikke oppheves.

– Men det blir dessverre ikke at vi kan åpne for mange store arrangementer, sier Ropstad.