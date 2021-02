Helseministeren bekymret for de høye smittetallene

Smittetallene stiger både nasjonalt og i hovedstaden. Økningen bekymrer helseminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er bekymret for at smittetallene øker. Foto: Berit Roald, NTB

26. feb. 2021 08:25 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Jeg er bekymret for de høye smittetallene, sier han til NTB.

Det siste døgnet er det registrert 551 nye smittede i Norge, det høyeste antallet siden 13. januar. I Oslo er det registrert 231 nye smittede, og ikke siden 19. november har tallet vært like høyt.

– Vi har hatt store lettelser de siste ukene nasjonalt og lokalt for barn og unge. Det har kanskje ført til at mange også har oppfattet at andre tiltak er lettet på, sier han videre.

Varsler enda strengere tiltak

Onsdag ble det kjent at R-tallet har steget til 1,4 i hovedstaden. Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre smitte til 140 nye. R-tallet for hele landet har ligget stabilt på 1,0 siden 1. februar, ifølge beregningene til helsemyndighetene.

Under et intervju med Aftenposten torsdag sa Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, at det kunne komme enda flere tiltak i hovedstaden.

– De siste ukene har vi kommet med lettelser for barn og unge. Det var veldig viktig. Vi vil gjøre alt vi kan for å holde tilbudene tilbudet åpent for dem. Vi vil heller ha strengere tiltak for andre grupper. Jeg vil i hvert fall ikke utelukke noe, det er smittesituasjonen som avgjør, sa Johansen til Aftenposten.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen vil gå langt for å unngå at barn og unge rammes av nye nedstengninger. Bildet er fra én av svært mange pressekonferanser han har holdt i året som gikk. Foto: Siri Øverland Eriksen

Fredag morgen ble det kjent at Oslo har registrert 231 nye smittede det siste døgnet. Johansen sier til VG at de strenge tiltakene i Oslo vil fortsette.

– Det er ingen tvil om at import av de muterte variantene av viruset har gitt økt smittespredning i befolkningen. Det ser vi resultatene av gjennom stigende smittetall. Derfor ligger byrådets linje med strenge tiltak over tid fast, sier Johansen.

Ikke overraskende

– Det er ikke overraskende det som skjer. Vi er litt lei oss for at det skjer nå. De nye virusvariantene har etablert seg i større grad. En tredjedel er med de nye variantene, og da vil det påvirke smittsomheten. Så selv om vi ikke har endret så mye på hvordan vi gjør ting, så får vi større problemer med viruset.

Det sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK fredag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferansen om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Han sier at de nå vil i større grad drive med smittesporing der det er mest smitte.

Guldvog legger til at hvis det ikke går, må det iverksettes enda mer kraftfulle tiltak.

– Da er det å se på de tiltakene vi er kjent med allerede, for å unngå mobilitet i samfunnet, og så håper vi at vi klarer å håndtere det uten at det går utover barn og unge.

Muterte virus på fremmarsj

De mer smittsomme virusmutasjonene er på fremmarsj i Norge, og helsemyndighetene venter at denne vil være den dominerende varianten innen kort tid.

De økte smittetallene er utfordrende fordi de trolig skyldes stadig større innslag av mer smittsomme virusvarianter, opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Det pågår flere utbrudd som kommunene sliter med å slå raskt ned, blant annet i Agder, og det er mer smitte i yngre aldersgrupper, sier han.

– De berørte kommunene jobber hardt med dette, og vi kan fortsatt hindre en tredje smittebølge i ukene fremover hvis vi får kontroll på smittekjedene, sier Nakstad.

Fortsatt sommerhåp

Fredag er det ett år siden det aller første koronatilfellet i Norge ble kjent etter at en kvinne kom hjem til Tromsø fra Kina. Nå kommer det stadig flere vaksiner på markedet. Norge sikrer seg hele tiden avtaler om enda flere leveranser.

Dersom alt går som planlagt, kan alle voksne nordmenn være fullvaksinert innen sommeren, ifølge Folkehelseinstituttet. De gode vaksinenyhetene har skapt økt optimisme for mer normale tilstander i sommer.

Og det håpet er absolutt ikke ute, sier helseministeren.

– Hvis vi klarer å holde smitten nede i mars og april, kan vi få en tilnærmet normal sommer, sier Høie.