– Ap satser tungt på klima. Vi ønsker å ta en enda tydeligere lederrolle i overgangen til lavutslipps-samfunnet, sier energi- og klimatalsmann Espen Barth Eide sammen med Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

De to stiller opp sammen for å illustrere grunntanken i Aps klimapakke: Politikken må utformes i et samspill mellom lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter.

– Arbeiderpartiet er krystallklare på at Norge skal oppfylle våre internasjonale forpliktelser. Vi skal nå Paris-målene om kutt i klimagassutslippene. Vi skal samarbeide ute, men må også ta vårt ansvar her hjemme, sier de.

Ap-paret sier det forstemmende «å være vitne til Frp- og Høyre-regjeringens hvileskjær i klimasatsingen.»

– De kutter dramatisk i flomsikring, mens satsingen på CO₂-fangst og lagring stilles i bero. Det kuttes i miljøteknologiordningen, og det blir dyrere for familier å kjøpe elbil.

– Regjeringen somler og skyver problemene foran seg, sier Barth Eide, og svarer med «en offensiv klimapakke 2,2 milliarder kroner». I tillegg kommer 300 millioner kroner til naturvern.

Les også: Grønn konkurransekraft en norsk vinneroppskrift

Vil øke flomsikringen

Her er de viktigste satsingene og prislappene i Aps klimapakke:

Fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst. Videreføre arbeidet ved Yara, Norcem og Klemetsrud. 340 millioner kroner.

Miljøteknologi inkludert satsing på havbasert fornybar energi: 250 millioner kroner

Fornyelse av fergeflåten til el-ferger: 100 millioner kroner

Forskning og utvikling av fremtidens næringer: 150 millioner kroner

Kollektivsatsinger i byene: 300 millioner kroner

Jernbane (drift og investeringer): 400 millioner kroner

Kystsatsing (Kystverket): 200 millioner kroner

Regjeringen foreslår å kutte i midlene til flomsikring. Ap reverserer kuttet tilbake til 2017-nivå.

– Dramaet vi møter har bare tiltatt. Vi begynner å se konkrete uttrykk for klimaendringene med ualminnelig mye flom og regn, sier Barth Eide.

Ap: Teknologioptimistisk industri- og klimaparti

Her er Aps tiltak for klimatilpasning:

Skredsikring (primært riksvei og tunnelsikkerhet): 100 millioner kroner

Tilskudd til tiltak mot klimaendringer og ekstremvær (kartlegging, sikring, utstyr): 60 millioner kroner

Tilskudd til flom og skredforebygging: 50 millioner kroner

NVE-anlegg, tilskudd flom og skredforebygging: 48 millioner kroner

– Vi er et teknologioptimistisk klima- og industriparti. Vi ønsker at folk skal ha jobb, at vi skal ha industri Norge, men også at vi skal ta i bruk ny teknologi, sier Barth Eide.

Meek, Tore / NTB scanpix

Han roser Johansen og Oslo for å ligge i front med eget klimaregnskap og status som Europas miljøhovedstad 2019. Og Johansen roser tilbake.

Krever fossilfrie byggeplasser

– 80 prosent av verdens befolkning bor i storbyene. I USA ser vi at storbyene presser Trump i miljøtiltak. Vi er veldig glad for at Ap viser vei, sier Johansen og viser til at Ap vil at staten skal finansiere inntil 70 prosent av investeringene til kollektivsatsinger som Fornebu-banen og ny T-bane tunnel.

– For oss betyr det veldig mye. Prislappen på en ny sentrumstunnel for T-banen er 25 milliarder kroner. Det er voldsomme summer, og vi er helt avhengig av at staten bidrar, sier Johansen.

Byrådslederen varsler også at han vil «bruke makten vi har gjennom anbudsprosesser» til å kreve fossilfrie byggeplasser.

– Det er kanskje det viktigste verktøyet vi har. Industrien er klar og venter på at vi setter en ny og grønnere standard. Det er uforståelig at Regjeringen nå setter karbonfangst og lagring på hold. Disse prosjektene er en forutsetning for at Regjeringen skal oppfylle Norges del av Paris-avtalen. Nå må vi håpe Venstre og KrF holder løftet de har gitt i forhandlingene om statsbudsjettet, sier Johansen.