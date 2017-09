Rasmus Hansson overrakte nøkkelkortet til Stortinget til Une Bastholm

– Det har vært et fenomenalt privilegium å få representere mdg og dere på stortinget i fire år, sa Rasmus Hansson da han talte til valgvaken til MDG sent mandag kveld.

Da lå det an til at Stortingsplassen hans fra Akershus ville glippe. MDG satte i fjor sin andre nasjonale talsperson, Une Bastholm, inn på den «sikre» plassen fra Oslo, og satset på at Hansson skulle hale i land et mandat fra Akershus.

Hansson gamblet alt på ett kort: – Kommer jeg ikke inn nå, har jeg ikke noen jobb å gå til

– Det er fortsatt en mulighet for at vi berger mandatet i Akershus. Hvis vi gjør det, dobler vi stortingsgruppa. Men så er nok sjansen større for at Une og jeg bytter kontor, sa han.

– Det kan hende at jeg får litt bedre tid til å rydde i skjulet enn jeg hadde fått hvis jeg kom inn på Stortinget. Sånn er livet, vi tok en sjans, sier han, før han overrakte nøkkelkortet med «parlamentarisk leder» på Stortinget til partilederkollega Une Bastholm -med et ørlite forbehold.

Hansson takket alle i Akershus som har hjulpet ham gjennom valgkampen.

– Kanskje det blir stang ut, men i alle fall en veldig god stang, sa Hansson.

– Vi vet ganske sikkert at vi ikke nådde sperregrensen. Vi vet at vi fortsatt er på Stortinget og skal gjøre den jobben i fire år til. Og vi har et ørlite håp fortsatt om at vi er to som kommer til å gjøre den jobben sammen, sa partileder Une Bastholm rett før 23.30 mandag kveld.

Partiet har de siste månedene vaket rundt fire prosent og hatt målet om å komme over sperregrensen innen rekkevidde. Det ville gi Rasmus Hansson selskap av seks – syv nye representanter på Stortinget.

På VGs valgdagsmåling havnet partiet på 3,8 prosent, med tre mandater, mens prognosene til Valgdirektoratet 22.38 viser 3,2 prosent og ett mandat.

Stine Barstad

Roald, Berit / NTB scanpix

– Fornøyd bare vi vokser

– Egentlig har vi vunnet mye allerede, sa byrådskollega Lan Marie Nguyen Berg til Aftenposten før de første målingene kom.

– Vi har fått satt klima og miljø på dagsordenen på en helt annen måte enn noen valgkamp tidligere, og vi har flyttet debatten, sa hun.

Hun understreket at partiet skaper historie bare det klarer å beholde sin ene representant. Det har ikke skjedd siden Frp kom på Stortinget.

– Jeg er fornøyd bare vi vokser, sier hun.

Jekket ned forventningene

Partisekretær Lars Gaupset minnet de fest- og grønnkledte på de Grønnes valgvake om at sluttresultatet de to siste valgene har endt lavere enn i valgdagsmålingen og de første prognosene.

– Det kan hende det blir resultatet også denne kvelden. Så det er bare å holde seg fast og forberede seg på en lang kveld, sa han.

– Vi håper selvfølgelig å komme over sperregrensen, det er målet vårt, men selv om vi ikke gjør det, er det en kjempeseier å gå fra en representant til flere, la han til.

Angrer ikke på olje-ultimatum

Partiet stilte før valgkampen ultimatum om stopp i all ny oljeleting dersom partiet skulle gå inn i regjeringsforhandlinger eller et forpliktende samarbeid med andre partier etter valget.

Både Ap og H har avvist kravet, og Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har sagt det er uaktuelt et forpliktende regjeringssamarbeid med MDG.

Bastholm mener likevel det var helt riktig av partiet å fremme ultimatumet.

– Det handler om å være tydelig på det vi vet vil være viktig for oss i forhandlinger. Vi diskuterte ikke om det var en smart manøver, men hva Norge trenger. Det har gjort at de styrende partiene har blitt konfrontert med politikken vår gjennom valgkampen, sier Bastholm.