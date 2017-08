ISS må betale 1,2 millioner kroner i erstatning til UiO etter vasketabbe

Renholdsfirmaet brukte så mye vann da flere rom i Geologibygningen ble bonet og vasket, at vann lekket ned til etasjen under. Resultatet ble vannskader på både et såkalt massespektrometer og en datamaskin som analyseinstrumentet var koblet til, skriver universitetsavisen Universitas.

Universitetet krevde opprinnelig halvannen million kroner i erstatning, men i februar ble partene enige om å fastsette beløpet til snaut 1,2 millioner.

UiO understreker i saksdokumentene at ISS uttrykkelig ble bedt om å ikke bruke den aktuelle renholderen, ettersom de var i tvil om vedkommende hadde fått tilstrekkelig opplæring. Universitetets advokat peker også på vannet kunne ha utgjort betydelig helsefare for folk som gikk inn i rommet på grunn av det elektriske utstyret.

ISS mener det ikke ble brukt mer vann enn normalt, og arbeiderne har uttalt at de ikke tidligere hadde opplevd at vann hadde rent gjennom gulvet.