– Dette viser at det er mulig å gjennomføre veiprosjekter raskere og billigere enn anslagene i Nasjonal transportplan tilsier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på telefon til Aftenposten.

Statens vegvesen og Nye Veier fikk én uke på å legge frem nye, overordnede anslag for E6-strekningen Ringebu-Otta. Hittil har kostnadsanslaget ligget på 4,3 mrd. kroner.

Begge leverte innen fristen, som var mandag.

Dette skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding:

«Forslagene fra Statens vegvesen og Nye Veier AS ligger på 2,9-3 milliarder kroner, altså en besparelse på 1,3-1,4 milliarder kroner, eller 30–33 prosent.»

Etter det Aftenposten får opplyst fra Samferdselsdepartementet og de to konkurrentene ligger Nye Veiers anslag på 2,9 mrd. kroner.

Veivesenet har presentert tre ulike løsninger, der det laveste også ligger på 2,9 milliarder.

Det skapte storm da Aftenposten kunne fortelle at Nye Veier ville spare penger ved å bygge veier med lavere standard.

– Det vil gi raskere og billigere, men ikke dårligere veier, svarte Nye Veier-sjefen.

– Veivesenet må få tillatelse til å endre praksis

– Statens vegvesens løsninger forutsetter at de får lov til å endre sin praksis, noe som viser at de ser at løsninger Nye Veier legger opp til kan gi fordeler, sier Solvik-Olsen til Aftenposten.

I innspillene foreslås det å forenkle traséalternativ og kryssløsning i Ringebu. Til grunn for kostnadsreduksjonen ligger også en del reduksjoner i tiltak, blant annet på sideveier tilknyttet E6.

Fortsatt fotgjengeroverganger på E6 i Ringebu

Ringebu er i dag det stedet mellom Lom og Oslo på E6 der innbyggerne fortsatt må småspringe over de 4–5 fotgjengerovergangene i sentrum, der farten er satt ned men trafikken går tett.

Syd og nord for Ringebu fremstår den viktige E6-strekningen mer eller mindre moderne. Gjennom Ringebu går veien som den har gjort i flere tiår.

Dette skyldes en langvarig strid mellom Ringebu kommune og Veivesenet om hva som vil være den beste løsningen for ny E6.

– Er det nå avgjort hvor E6 skal legges, langs Gudbrandsdalslågen eller litt lenger inn mot bebyggelsen?

– Nei, dette er fortsatt ikke avgjort, sier Ketil Solvik-Olsen

Hard diskusjon om tunnel

Det er sterk uenighet mellom Nye Veier og Statens vegvesen om hva som vil være den beste løsningen for veibyggingen.

Nye Veier baserer sin løsning på en lang tunnel, noe som fremgår av deres «tilbudsdokument».

Etter det Aftenposten kjenner til ble nettopp denne tunnelløsningen forkastet av Veivesenet i 2010. De mente at den ble for bratt til å tåle 110 km/t, og at fjellkvaliteten var så dårlig at det ville påløpe store kostnader.

Nye Veier mener at tunnelløsningen vil la seg gjøre.

Dette skriver Nye Veier og Statens vegvesen

Dette skriver Nye Veier:

«I Nasjonal transportplan 2018–2029 er kostnaden for Etappe 2 Elstad-Frya og Sjoa-Otta 4,3 mrd. 2017-kroner, noe vi har måttet anta er for det ytre alternativet forbi Ringebu. Nye Veier har beregnet totale prosjektkostnader til 3,2 mrd. for et veialternativ i dagen.

Tunnelalternativet kommer klart mest gunstig ut med en totalkostnad på 2,9 mrd. 2017 kroner. Det vil si en reduksjon på 32 prosent fra gjeldende kostnadsoverslag.

Dette skriver Statens vegvesen:

«Anleggskostnaden for regulert løsning er 4,3 mrd. kr. Tiltakene som er vurdert i forbindelse med alternativ 2 og 3 ovenfor viser at det er potensial for kostnadsbesparelser opp mot 1300–1400 millioner kroner, eller ca. 25- 30 prosent, sammenlignet med alternativet som ligger inne i NTP 2018–2029. Dette inkluderer kostnadsbesparelser knyttet til gjennomføringsmodell/kontraktstrategi.»