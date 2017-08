"Game of Thrones» ga nettrekord

I et intervju med fagbladet Kampanje opplyser Telenor at trafikken i bredbåndsnettet nådde nye høyder mandag kveld. Den amerikanske strømmeleverandøren HBO bruker Telenors nett inn i det norske markedet, og det er sesongavslutningen til serien «Game of Thrones» som tilskrives den voldsomme trafikken i nettverket.

– Vi kjenner «Game of Thrones» som en veldig populær serie som er blitt en stor snakkis i Norge. Derfor er det ikke uventet at trafikken steg til nye høyder under sesongavslutningen mandag kveld, sier Birgit Bjørnsen, leder for TV og bredbånd i Telenor Norge, til Kampanje.

Trafikken inn til Telenors nett var cirka 40 prosent høyere mandag kveld målt mot samme tid på lørdag og 20 prosent mer enn på søndag.

HBO Nordic ønsker ikke å kommentere seertall for mandag da siste episode ble lansert, men bekrefter at det er en enorm interesse for «Game of Thrones».