Full gjestehavn, men edruelig oppførsel

På Hvaler ytterst i Oslofjorden stimlet det til med gjester med utfartstrang denne helgen. Selv det er rundt 4600 fastboende på den idylliske øykommunen, var det langt flere der første helgen etter hytteforbudet ble opphevet.

Ved å se på informasjon fra telenettet, kan man slå fast at det var rundt 14.000 mobiltelefoner i kommunen på det meste.

Gjestehavnen var full og hyttene ble besøkt, sier ordfører Mona Vauger, men er klar på at det har vært en rolig helg til tross for den midlertidige befolkningsøkningen.

– Det har ikke vært rapportert om festbråk eller større sammenkomster av mennesker, sier hun.

Koronaravn

Hun er glad for at gjestene nå er tilbake, samtidig er ordføreren klar på at hytteforbudet har vært viktig for at en liten kommune som Hvaler fått på plass rutiner for smittevern.

– Nå har vi fått rigget beredskap slik at vi kan håndtere dette bedre. Vi er trygge på dette nå. Folk flyktet jo til hytta da viruset kom. Det kunne blitt vanskelig for oss å håndtere, sier Vauger.

På sommeren har Hvaler opp mot 40.000 fastboende og gjester i kommunen. Ordføreren sier de nå er i ferd med å etablere en «koronaravn-ordning» for å påse at hyttegjester også er flinke på å holde avstand til hverandre i tiden fremover.

– Det kommer mange flere her i sommer, så det er en kilde til bekymring, sier Vauger.

Fjellfolket kom også

Etter mange og lange pinende uker hjemme, dro også hyttefolket til fjells for å oppleve en siste rest av påskestemning, snaue to uke etter man vanligvis holder påskerenn.

På Geilo omtalte Hallingdølen innrykket fredag som «påsketilstander».

Samtidig med den faretruende meldingen fra lokalpressen, viste teledata at det snart var dobbelt så mange mennesker i kommunen målt mot ukedagene. Geir Kåre Strømmen var en bekymret kommuneoverlege da Aftenposten snakket med ham på fredag.

Nå som tett innfart har snudd til kø hjem igjen, er han mer positiv. Hyttefolket har oppført seg bra, melder han.

– Folk har oppført seg. Så vidt jeg vet, er det ikke kommet rapporter om uvettig oppførsel. Butikkene har også ordnet med vakter og sendt kundene inn i puljer. Det er gode nyheter, sier Strømmen.

Politiet bekrefter det samme budskapet.

Doblet folketall

Han forklarer at kommunen forventer en smitteøkning nå som folk igjen trekker til bygda. Hvor bra man faktisk har klart å begrense eventuell smittespredning får man først svaret på om noen uker.

Ifølge et tellesystem som baserer seg på hvor mange mobiltelefoner som er på telenettet i kommunen, doblet antallet personer seg i Hol fra mandag til lørdag denne uken.