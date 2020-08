Mor og barn fløyet til sykehus etter ulykke i sjøen i Sunnhordland

En tre år gammel tysk jente og hennes mor er fløyet til sykehus etter at barnet ble hentet opp av sjøen i en båthavn i Kvinnherad. Tilstanden er ikke kjent.

6. aug. 2020 21:57 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet opplyser at de klokka 19.35 fikk melding om at et barn hadde vært i sjøen i Husnes båthavn. Jenta kan ha vært i vannet i cirka tre minutter, opplyser Vest politidistrikt.

Hun er fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Også barnets mor er fløyet til sykehuset etter å ha segnet om på stedet. Tilstanden til de to er foreløpig ikke kjent.

– Mor har ikke vært i vannet, sier operasjonsleder Per Algrøy til VG.

Ifølge avisa Kvinnheringen er jenta og moren hjemmehørende i Tyskland, og de er på besøk hos bekjente.

