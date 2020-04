Onsdag ettermiddag fattet tollerne i Innlandet interesse for en bil som sto parkert ved en mindre grusvei nord for riksvei 2.

Veien er ikke ment for normal trafikk, og skal kun brukes av dem som har tillatelse til å frakte varer og annet gods.

– Vi er fortsatt ute etter å se om noen forsøker å smugle inn varer over grensen, selv om det er korona som er første prioritet for mange i disse dager, sier Kjersti Bråthen, fungerende seksjonssjef for Tolletaten i Kongsvinger.

Over 40 liter brennevin

Tollerne fulgte en periode med på bilen som sto parkert. Da den begynte å bevege seg, valgte de å stoppe den. Inne i bilen sitter to eldre menn i 60- og 70-årene. Begge av dem er kjent av Tolletaten fra tidligere.

Inne i bilen finner tollerne 7,75 kg med tobakk, 41 liter brennevin, 3 liter vin og 0,5 liter brennevin over 60 prosent.

– Vi finner også ryggsekker, bager og poser. Så de har tydeligvis gått igjennom skogen, sier Bråthen.

Mengden smuglervarer er så stor at tollerne ikke kan utstede et forenklet forelegg. De skriver derfor en rapport og leverer begge mennene til politiet.

Økt grensevakt

– Vi vet ikke hvor mange turer de har tatt. Men oppdraget var tydeligvis så viktig at de valgte å se bort fra smittefaren og myndighetenes råd, sier Bråthen.

Bare i Hedmark er det 36 grenseoverganger. Disse er stort sett overvåket og sperret, sier Bråthen. I forbindelse med koronaepidemien er grensene mellom Norge og Sverige stengt. Både Tolletaten, politiet og soldater fra Heimevernet vokter nå flere av grenseovergangene.

– Dette har de fleste fått med seg. Inntrykket er at de fleste har tatt en pause i smuglervirksomheten, og de aller fleste respekterer og holder seg unna svenskehandel og kryssing av grensen. Men vi ser at det er noen som krysser grensen. Det er tørt og fint, så det er nok mange som blir fristet til å ta turen over til fots, sier hun.