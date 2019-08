«To av politiets biler har hatt et sammenstøt i forbindelse med utrykning til oppdrag», skriver politiet i Oslo på Twitter.

Ingen kom til skade i trafikkuhellet som skjedde på E6 nordgående i nærheten av Djupdalen, men bilene har fått materielle skader, melder politiet.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt sier til VG at begge bilene var under utrykning da ulykken skjedde.

– Ingen ble skadet i ulykken, og ingen andre kjøretøy var involvert, sier operasjonslederen.