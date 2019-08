Skudd avfyrt på strandfest ved Tyrifjorden

Spor på stedet viser at et skudd er gått gjennom en frontrute på en bobil og inn i hjørnet på en campingvogn, opplyser politiet. Hendelsen skjedde fredag kveld, men politiet har ikke opplyst om skuddepisoden før lørdag.

– Det blir rast klart hvem som avfyrte skuddet. En 47 år gammel mann er pågrepet, sier operasjonsleder ved Sørøst politidistrikt Erik Gunnerød til NTB. Mannen skal avhøres senere lørdag.

Politiet har også beslaglagt våpenet som ble brukt – en ni millimeter pistol, opplyser Gunnerød.

Den 47 år gamle mannen er anmeldt for grov uforsiktig omgang med skytevåpen på offentlig sted.

– Vi fikk melding om at det ble avfyrt skudd og var amper stemning på stedet klokken 22.40 i går kveld. Da politiet ankom ti minutter senere, så hadde vaktene for arrangementet kontroll på to personer som skal ha vært i klammeri, sier Gunnerød.

Slåssingen skal ha oppstått som følge av en på stedet ble forbannet over skuddet og konfronterte vedkommende.

Grunnen til at våpenet ble avfyrt er foreløpig ukjent.