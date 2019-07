Undergrunnsbanen skal kveile seg under jorden fra Fornebu i Bærum og de rundt åtte kilometerne frem til Majorstuen i Oslo. Men på veien vil den passere under en rekke tomter med hus som blir revet. Fornebubanen opplyser til Aftenposten at det er snakk om rundt 100 eiendommer.

Ikke alle er fornøyd med det. Teknisk Ukeblad forteller at grunneieren av en 660 kvadratmeter stor villa i Bærum kommune nå protesterer mot å gi fra seg den 11 mål store tomten.